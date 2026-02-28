Ekstraklasa: Motor Lublin pokonał Koronę Kielce. Co zadecydowało o wyniku?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-28 20:16

W kolejce spotkań Ekstraklasy doszło do starcia pomiędzy Motorem Lublin a Koroną Kielce. Mecz ten, który przyciągnął na stadion liczne grono kibiców, zapewnił wiele sportowych emocji. Przebieg spotkania Motor Lublin kontra Korona Kielce pokazał skuteczność gospodarzy, a rozstrzygnięcie nastąpiło już w pierwszej połowie. Jakie kluczowe wydarzenia wpłynęły na ostateczny wynik?

Ekstraklasa: Motor Lublin.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna w czarno-białe łaty leży na trawie w lewej części kadru. Po prawej stronie, biały but piłkarski z korkami, należący do gracza w białej skarpecie, unosi się tuż nad ziemią, tuż za piłką, z kępkami trawy i ziemi unoszącymi się wokół miejsca, gdzie stopa prawdopodobnie wcześniej uderzyła w powierzchnię. Trawa jest intensywnie zielona i oświetlona, z kilkoma rozmyciami świetlnymi na pierwszym planie, podczas gdy w tle widać rozmazane czerwone siedzenia stadionu i jasne, okrągłe światła.

Skuteczna ofensywa Motoru Lublin

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Koroną Kielce rozpoczęło się dynamicznie, a gospodarze szybko przejęli inicjatywę. Już w 18. minucie Mbaye N'Diaye zdołał otworzyć wynik meczu, zdobywając pierwszą bramkę dla Motoru. To trafienie nadało ton dalszej części pierwszej połowy, zwiększając presję na zespole gości.

Niecałe kwadrans później, w 34. minucie, Karol Czubak skutecznie podwyższył prowadzenie, ustalając wynik na 2:0. Ta bramka umocniła przewagę Motoru Lublin, który kontrolował przebieg gry na własnym terenie. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie, co dawało Motorowi komfortową sytuację przed drugą częścią spotkania.

Decyzje sędziego i frekwencja na stadionie?

W trakcie meczu sędzia Damian Kos z Wejherowa musiał kilkukrotnie interweniować, pokazując żółte kartki zawodnikom. Z zespołu Motoru Lublin upomniani zostali Mbaye N'Diaye, Arkadiusz Najemski, Fabio Ronaldo oraz Ivo Rodrigues. Po stronie Korony Kielce żółty kartonik otrzymał Slobodan Rubezić, co świadczyło o zaciętości rywalizacji.

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Koroną Kielce odbył się przy znaczącym wsparciu kibiców. Na trybunach zasiadło łącznie 10 086 widzów, co podkreślało rangę tego ligowego spotkania. Wysoka frekwencja stworzyła wyjątkową atmosferę, która towarzyszyła piłkarzom przez całe 90 minut gry.

