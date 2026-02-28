Ekstraklasa: Motor Lublin pokonał Koronę Kielce. Co zadecydowało o wyniku?

Skuteczna ofensywa Motoru Lublin

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Koroną Kielce rozpoczęło się dynamicznie, a gospodarze szybko przejęli inicjatywę. Już w 18. minucie Mbaye N'Diaye zdołał otworzyć wynik meczu, zdobywając pierwszą bramkę dla Motoru. To trafienie nadało ton dalszej części pierwszej połowy, zwiększając presję na zespole gości.

Niecałe kwadrans później, w 34. minucie, Karol Czubak skutecznie podwyższył prowadzenie, ustalając wynik na 2:0. Ta bramka umocniła przewagę Motoru Lublin, który kontrolował przebieg gry na własnym terenie. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie, co dawało Motorowi komfortową sytuację przed drugą częścią spotkania.

Decyzje sędziego i frekwencja na stadionie?

W trakcie meczu sędzia Damian Kos z Wejherowa musiał kilkukrotnie interweniować, pokazując żółte kartki zawodnikom. Z zespołu Motoru Lublin upomniani zostali Mbaye N'Diaye, Arkadiusz Najemski, Fabio Ronaldo oraz Ivo Rodrigues. Po stronie Korony Kielce żółty kartonik otrzymał Slobodan Rubezić, co świadczyło o zaciętości rywalizacji.

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Koroną Kielce odbył się przy znaczącym wsparciu kibiców. Na trybunach zasiadło łącznie 10 086 widzów, co podkreślało rangę tego ligowego spotkania. Wysoka frekwencja stworzyła wyjątkową atmosferę, która towarzyszyła piłkarzom przez całe 90 minut gry.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.