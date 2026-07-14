Marta Wiśniewska ma nietypowe wykształcenie. Piosenkarka ukończyła szkołę kaskaderską i aktorską

Wykształcenie Marty Wiśniewskiej. Mandaryna to nie tylko gwiazda Tańca z Gwiazdami

Marta Wiśniewska funkcjonuje w polskim show-biznesie od ponad dwudziestu lat. Pierwotnie zyskała popularność jako utalentowana choreografka, a następnie rozpoczęła karierę muzyczną. Obecnie wokalistka znów przyciąga uwagę mediów dzięki występom w programie telewizyjnym "Taniec z Gwiazdami" oraz plotkom dotyczącym odnowienia relacji z liderem zespołu Ich Troje. Warto zaznaczyć fakt dysponowania przez artystkę bardzo gruntowną edukacją, o czym wielu fanów mogło na przestrzeni lat po prostu zapomnieć.

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Marta Wiśniewska zdobyła nietypowy zawód. Była żona Michała Wiśniewskiego uczyła się w szkole kaskaderskiej

Przyszła piosenkarka urodziła się w Łodzi i od najmłodszych lat wiązała swoją przyszłość z występami przed publicznością. Artystka rozpoczęła swoją przygodę z tańcem jeszcze w trakcie nauki w szkole podstawowej, zasilając wówczas szeregi dziecięcej formacji "Krajki". Spędziła w tym zespole aż siedem lat na szlifowaniu swoich predyspozycji oraz oswajaniu się z prawdziwą estradą.

Z biegiem czasu wokalistka w pełni poświęciła się kulturze hip-hopowej. To właśnie w tej dziedzinie zaczęła odnosić pierwsze znaczące triumfy. W 1996 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski wspólnie z formacją 7 Coma 7, co ostatecznie potwierdziło jej pozycję w krajowym środowisku tanecznym.

Celebrytka dbała równocześnie o swój akademicki rozwój. Uczęszczała do Policealnego Studium Zawodowego Szkoły Projektowania i Reklamy przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Pomyślne zakończenie nauki na tamtejszym Wydziale Aktorskim dało jej oficjalne uprawnienia animatorki kultury.

Edukacyjna ścieżka artystki objęła także inne placówki. Była partnerka Michała Wiśniewskiego doskonaliła swój warsztat w renomowanej warszawskiej Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Dodatkowym atutem w jej życiorysie okazała się ponadto nauka w łódzkiej szkole kaskaderskiej. Tak szerokie spektrum zainteresowań zagwarantowało jej kompleksowe przygotowanie do funkcjonowania przed kamerą oraz bezpośrednio na scenie.

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Była taka sytuacja, ale to też po części w związku z tym, że chodziłam na wydział aktorski do szkoły w Łodzi i tam znalazłam się na jakimś planie zdjęciowym jako statystka. Tak sobie mówię: "Ci chłopcy to tak fajnie mają". Okazało się, że oni są kaskaderami, chodzą do szkoły kaskaderskiej i tak mnie trochę do siebie przytulili. Mówią: "Jak Ci się podoba, to dawaj". No i tak właśnie spróbowałam. Człowiek młody, to wiadomo, niczego się nie boli, więc dla mnie to wszystko było takie - o możemy skakać z dachu, o palą nam się plecy, więc taka była raczej sytuacją i to było fajne, zabawne, fajne doświadczenie - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Mandaryna.

Rozmawiała Julita Buczek