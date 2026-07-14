Kradzione samochody odzyskane pod Warszawą i Łowiczem. CBŚP przejęło trzy Toyoty

Zatrzymanie na autostradzie A2 w powiecie łowickim

Na początku lipca 2026 roku doszło do pierwszej policyjnej realizacji na autostradzie A2 w powiecie łowickim. Funkcjonariusze przeprowadzili dynamiczne zatrzymanie Toyoty Yaris, która tego samego dnia została skradziona na terenie Berlina. Po sprawdzeniu danych kierującego w policyjnych systemach okazało się, że jest on osobą poszukiwaną. Mundurowi ustalili, że mężczyzna ma zostać doprowadzony do aresztu śledczego.

Odnalezienie skradzionego auta na posesji w powiecie radomskim

W toku dalszych czynności policjanci uzyskali informację o kolejnym pojeździe skradzionym w stolicy Niemiec, który mógł znajdować się na terenie powiatu radomskiego. Funkcjonariusze zweryfikowali te ustalenia i na jednej z posesji odnaleźli Toyotę Corollę. Samochód posiadał zamontowane fałszywe tablice rejestracyjne. Łączna wartość dwóch odzyskanych do tamtego momentu pojazdów została oszacowana na kwotę przekraczającą 200 000 zł.

Policyjna blokada na autostradzie A2 w rejonie Baranowa

Dnia 8 lipca 2026 roku przeprowadzono kolejny etap działań wymierzonych w przestępczość samochodową. Funkcjonariusze CBŚP i Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, przy wsparciu policjantów z Grodziska Mazowieckiego oraz stołecznej drogówki, zorganizowali blokadę na autostradzie A2. W rejonie miejscowości Baranów zatrzymano kierującego następną skradzioną Toyotą Corollą. Auto o wartości ponad 100 000 zł również poruszało się na podrobionych tablicach rejestracyjnych.

Walka CBŚP ze zorganizowaną przestępczością samochodową

Centralne Biuro Śledcze Policji systematycznie prowadzi działania przeciwko grupom zajmującym się kradzieżami pojazdów w kraju i za granicą. Funkcjonariusze na bieżąco ustalają lokalizacje, w których ukrywane są skradzione auta, oraz identyfikują osoby odpowiedzialne za ich transport i legalizację. Współpraca z zagranicznymi służbami pozwala na skuteczniejsze odzyskiwanie mienia. Policjanci dążą do tego, aby sprawcy tych przestępstw zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Źródło: Policja.pl