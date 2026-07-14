Odzyskany Mercedes na autostradzie A2. Policjanci z Poddębic zatrzymali 36-latka

Policyjna akcja na węźle Dąbie

W sobotę 11 lipca 2026 roku krótko po godzinie 11:00 dyżurny jednostki w Poddębicach otrzymał sygnał o czarnym Mercedesie, który może jechać autostradą A2 od strony Poznania w kierunku Warszawy. Według uzyskanych informacji samochód ten został skradziony na terytorium Niemiec. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego natychmiast udali się w rejon trasy, aby prowadzić obserwację na wysokości węzła Dąbie. Po godzinie 12:00 funkcjonariusze zauważyli pojazd, którego marka, model oraz kolor odpowiadały opisowi przekazanemu w zgłoszeniu.

Zmienione tablice rejestracyjne nie zmyliły mundurowych

Podczas obserwacji policjanci zwrócili uwagę, że numery rejestracyjne Mercedesa są inne niż te, które figurowały w komunikacie o kradzieży. Funkcjonariusze przewidywali jednak, że tablice mogły zostać zmienione, dlatego podjęli decyzję o przymusowym zatrzymaniu auta do kontroli drogowej. Kierowca pojazdu zastosował się do poleceń i zjechał w bezpieczne miejsce na Miejsce Obsługi Podróżnych. Za kierownicą samochodu siedział 36-letni obywatel Litwy, który podczas legitymowania nie potrafił okazać kluczyka do Mercedesa.

Dowody ukryte wewnątrz skradzionego pojazdu

W trakcie przeszukania wnętrza samochodu policjanci ujawnili dwie tablice rejestracyjne z numerami, które zgadzały się z danymi przekazanymi wcześniej przez dyżurnego. Ostatecznym potwierdzeniem podejrzeń była weryfikacja numeru VIN w policyjnych bazach danych, która wykazała, że auto jest poszukiwane i podlega zatrzymaniu. Mercedes został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a 36-letni kierowca został osadzony w areszcie. Mundurowi ustalili, że pojazd figurował w systemach jako utracony w wyniku kradzieży.

Zarzuty i nadzór prokuratury w Poddębicach

Zatrzymany obywatel Litwy usłyszał dwa zarzuty, które dotyczą paserstwa oraz posługiwania się tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do danego pojazdu. Dalsze czynności procesowe w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Poddębicach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara więzienia w wymiarze do 5 lat. Cały zgromadzony materiał dowodowy posłuży do dalszego wyjaśniania okoliczności kradzieży samochodu za granicą.

Źródło: Policja.pl