Wlej do odpływu i odczekaj 30 minut. Tak łatwo pozbędziesz się zalegających resztek

Zastój wody i nieprzyjemny zapach ze zlewu to sygnał, że w rurach gromadzi się tłuszcz i resztki, zwiastując poważny problem.

Zanim sięgniesz po silne środki chemiczne, wypróbuj zaskakująco prosty domowy trik, wykorzystujący produkt z każdej kuchni.

Odkryj, jak zaledwie szklanka pewnego płynu może przywrócić drożność odpływu i oszczędzić ci kosztów wizyty hydraulika!

Zatkany zlew to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi mierzymy się w kuchni. Początkowo woda spływa jedynie odrobinę wolniej, jednak z czasem sytuacja się pogarsza. W końcu w zlewie zaczyna zalegać woda, a z odpływu wydobywa się nieprzyjemny zapach. Dlaczego kuchenny zlew tak często się zatyka? Głównym winowajcą jest tłuszcz. Podczas zmywania naczyń do odpływu trafiają resztki oleju, masła czy sosów. Choć początkowo mają płynną konsystencję, wewnątrz rur szybko zastygają i osadzają się na ich ściankach. Z czasem do tłustej warstwy przyklejają się drobinki jedzenia, fusy po kawie czy inne zanieczyszczenia. W efekcie światło rury stopniowo się zmniejsza, a przepływ wody zostaje ograniczony. Na szczęście nie zawsze trzeba od razu sięgać po silne środki chemiczne lub wzywać hydraulika. W wielu przypadkach wystarczy prosty domowy sposób.

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Wlej szklankę do odpływu, a po 30 minutach woda w zlewie znów zacznie swobodnie spływać

Jeśli problem nie jest jeszcze poważny, warto wypróbować prosty trik z wykorzystaniem płynu do mycia naczyń. Wystarczy wlać do odpływu około szklanki płynu i pozostawić go na 20-30 minut. Zanim jednak do zlewu wlejemy płyn, dobrze jest wlać do niego sporą ilość gorącej wody, która pomoże nieco zmiękczyć zalegający tłuszcz. Detergent zacznie rozpuszczać nagromadzony tłuszcz, który odpowiada za powstawanie zatoru. Po upływie tego czasu należy przepłukać odpływ dużą ilością bardzo gorącej wody. W wielu przypadkach taka kuracja pozwala przywrócić prawidłowy przepływ i pozbyć się nieprzyjemnego zapachu.

Aby jednak zapobiec problemom z zatkanym odpływem, należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim nie wylewać do zlewu oleju po smażeniu ani gorącego tłuszczu z patelni. Dobrze sprawdza się także sitko umieszczone na odpływie, które zatrzymuje resztki jedzenia, zanim trafią do rur. Raz na jakiś czas warto również profilaktycznie przepłukać instalację gorącą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Taki prosty zabieg pomaga usuwać świeże osady, zanim zamienią się w trudny do usunięcia zator.

Jeżeli mimo zastosowania domowych metod woda nadal nie spływa, a zlew pozostaje zatkany, problem może znajdować się głębiej w instalacji. Wówczas konieczne może być oczyszczenie syfonu lub skorzystanie z pomocy hydraulika. W większości przypadków jednak regularna pielęgnacja odpływu pozwala uniknąć kosztownych napraw i sprawia, że kuchenny zlew działa bez zarzutu przez długi czas.

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