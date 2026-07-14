Zatrzymanie we Wrocławiu. 50-latek podejrzany o przestępstwo seksualne w tramwaju

Incydent w komunikacji miejskiej przy placu Wróblewskiego

Z ustaleń śledczych wynika, że 3 lipca 2026 roku w jednym z pojazdów komunikacji miejskiej we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W rejonie placu Wróblewskiego 50-letni mężczyzna miał wykorzystać chwilową nieuwagę kobiety i bez jej zgody dopuścić się wobec niej innej czynności seksualnej. Funkcjonariusze pionu kryminalnego po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli szeroko zakrojone działania, które pozwoliły na ustalenie tożsamości podejrzewanego. Kilka dni przed 14 lipca 2026 roku mundurowi zatrzymali 50-letniego mieszkańca Wrocławia.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla mieszkańca Wrocławia

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu doprowadzenia pokrzywdzonej podstępem do poddania się innej czynności seksualnej. Za popełnienie tego czynu mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. 50-latek spędzi w areszcie tymczasowym najbliższe 2 miesiące.

Policja poszukuje innych osób poszkodowanych

Z policyjnych ustaleń wynika, że 50-latek od dłuższego czasu regularnie korzystał ze środków komunikacji miejskiej, gdzie miał dopuszczać się opisanego procederu wobec kobiet. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze prowadzą obecnie dalsze czynności procesowe i operacyjne. Z tego powodu śledczy nie wykluczają, że w przyszłości mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty. Policjanci zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które mogły zostać pokrzywdzone działaniem 50-latka, o zgłaszanie się do Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec.

Apel funkcjonariuszy o przekazywanie informacji

Osoby poszkodowane proszone są o kontakt z jednostką przy ulicy Traugutta w celu złożenia stosownego zawiadomienia. Policjanci czekają również na wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego obecnie postępowania. Zgłoszenia są istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności spraw, w które mógł być zamieszany zatrzymany mieszkaniec Wrocławia.

Źródło: Policja.pl