Bad Bunny już w Warszawie! Wiadomo, w jakim hotelu się zatrzymał - czekały na niego TŁUMY!

Bad Bunny to dziś jeden z najpopularniejszych, najbardziej znanych i rozpoznawalnych artystów muzycznych na świecie. Portorykański raper bije rekordy odsłuchów i sprzedaży za sprawą każdego kolejnego wydawanego albumu. Ten rok z pewnością zaliczy do wyjątkowo udanego: statuetka Grammy za 'Album Roku' za krążek Debí Tirar Más Fotos, występ na Super Bowl (nominowany w kilkunastu kategoriach Emmy), aż a końcu światowa trasa koncertowa.

Ta właśnie zawitała do Polski! Bad Bunny zagra na warszawskim Stadionie Narodowym już dziś, tj. we wtorek 14 lipca. Fani i fanki artysty już od kilku dni są jednak obecni w Stolicy i uważnie wypatrują śladów obecności w niej swojego idola. Już wiadomo oficjalnie, że Benito dotarł do Polski - wiadomo, gdzie się zatrzymał!

Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

To w tym hotelu nocuje Bad Bunny! Czekał na niego TŁUM!

Jak udało się ustalić dziennikowi "Fakt", Bad Bunny zatrzymał się w Raffles Europejski Warsaw, który potocznie Polacy nazywają wciąż Hotelem Europejskim. Jest on zlokalizowany przy ulicy Krakowskie Śródmieście 13 i to tam właśnie już od poniedziałku zbierają się tłumy fanów i fanek Bad Bunny'ego, którzy już od jakiegoś czasu podejrzewali, że to tam właśnie zatrzyma się ich idol.

Nie da się ukryć, że pod obiektem koczuje naprawdę duże grono wielbicieli i wielbicielek Portorykańczyka. Choć Ci liczyli, że artysta do nich wyjdzie, tak się nie stało. Muzyk dostał się do środka przez garaż podziemny. Sprawdź zdjęcia tłumu w poniższej galerii:

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Cena za nocleg w hotelu, w którym zatrzymał się Bad Bunny kosztuje FORTUNĘ!

Ile trzeba zapłacić za nocleg w hotelu, który na swój pobyt w Warszawie wybrał Bad Bunny? Już najniższa cena apartamentów w Raffles Warsaw wynosi nieco ponad 2 tysiące złotych. W ofercie dostępne są także pokoje w cenach od trzech, przez sześć, siedem, a nawet osiem tysięcy!

Najdroższy pokój w Raffles Warsaw to Apartament Prezydencki, w którym najczęściej nocują właśnie przebywające w Polsce zagraniczne gwiazdy, politycy czy osobistości. Cena za jedną noc w nim to koszt rzędu aż 33 tysięcy! Pokój ten ma powierzchnię aż 228 m2, a zatrzymujący się w nim goście mają do dyspozycji m.in. dzieła sztuki, wchodzące w skład specjalnej kolekcji hotelu, prywatny minibar czy wykonaną na zamówienie pościel.

Zobacz, jak wygląda trasa koncertowa "Debí Tirar Más Fotos World Tour":