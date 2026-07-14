Transfery w Ekstraklasie. Kto dołączył do beniaminka z Krakowa?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-14 11:48

Antonio Milić został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik drużyny Wieczysta Kraków. Doświadczony chorwacki obrońca przeniósł się do beniaminka Ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu. Sprowadzenie piłkarza, którym jest Antonio Milić, dowodzi wysokich ambicji krakowskiego klubu przed startem ligowych rozgrywek na najwyższym szczeblu.

Noga piłkarza w brudnym bucie uderza w piłkę na mokrej murawie. O transferach w Ekstraklasie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w brudnym bucie uderza w piłkę na mokrej murawie stadionu. Z ziemi tryskają krople wody i błoto.

Antonio Milić wzmacnia szeregi krakowskiego beniaminka

Nowy stoper krakowskiej drużyny ma obecnie 32 lata i dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi. Chorwat mierzy dokładnie 190 centymetrów wzrostu i na boisku operuje lewą nogą. Przez ostatnie pięć lat reprezentował barwy klubu Lech Poznań, budując swoją renomę na polskich boiskach. Wraz z poznańską ekipą wywalczył aż trzy tytuły mistrza Polski. Jego dotychczasowa umowa wygasła 30 czerwca i nie została przedłużona.

Zawodnik oficjalnie związał się z krakowskim zespołem długoterminowym kontraktem. Dokumenty parafowano na okres trwający aż do 30 czerwca 2028 roku. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w zespole Hajduka Split, skąd wyruszył w europejską trasę. W trakcie kariery grał między innymi w belgijskim RSC Anderlecht, chorwackiej Istrze 1961 oraz hiszpańskim zespole Rayo Vallecano. Wieloletnie doświadczenie z różnych lig ma stanowić mocny punkt defensywy Wieczystej.

Kto jeszcze zasilił skład Wieczystej latem?

Chorwacki obrońca jest już siódmym piłkarzem sprowadzonym przez krakowian w obecnym oknie transferowym. Zarząd klubu wykazuje ogromną aktywność, kompletując kadrę na nadchodzący sezon najwyższej klasy rozgrywkowej. Wcześniej sfinalizowano między innymi transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt. Do drużyny dołączył również pomocnik Ben Lederman pozyskany z Maccabi Tel Awiw. Defensywę wzmocnili także chorwacki stoper Duje Dujmović ze Zrinjskiego Mostar oraz słowacki obrońca Matus Vojtko z Lechii Gdańsk.

Zespół uzupełnił ponadto szwajcarski skrzydłowy Christopher Lungoyi, który przeniósł się z tureckiego Gaziantep FK. Dodatkowo działacze wypożyczyli z Dinama Zagrzeb utalentowanego chorwackiego bramkarza, którym jest Nikola Cavlina. Wszystkie te ruchy kadrowe mają odpowiednio przygotować zespół do trudów pierwszoligowej rywalizacji. Inauguracja rozgrywek ekstraklasy czeka krakowski zespół już 24 lipca w Radomiu. Zmierzą się tam z miejscowym Radomiakiem w walce o pierwsze ligowe punkty po awansie.