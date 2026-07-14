Transfery w Ekstraklasie. Kto dołączył do beniaminka z Krakowa?

Antonio Milić wzmacnia szeregi krakowskiego beniaminka

Nowy stoper krakowskiej drużyny ma obecnie 32 lata i dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi. Chorwat mierzy dokładnie 190 centymetrów wzrostu i na boisku operuje lewą nogą. Przez ostatnie pięć lat reprezentował barwy klubu Lech Poznań, budując swoją renomę na polskich boiskach. Wraz z poznańską ekipą wywalczył aż trzy tytuły mistrza Polski. Jego dotychczasowa umowa wygasła 30 czerwca i nie została przedłużona.

Zawodnik oficjalnie związał się z krakowskim zespołem długoterminowym kontraktem. Dokumenty parafowano na okres trwający aż do 30 czerwca 2028 roku. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w zespole Hajduka Split, skąd wyruszył w europejską trasę. W trakcie kariery grał między innymi w belgijskim RSC Anderlecht, chorwackiej Istrze 1961 oraz hiszpańskim zespole Rayo Vallecano. Wieloletnie doświadczenie z różnych lig ma stanowić mocny punkt defensywy Wieczystej.

Kto jeszcze zasilił skład Wieczystej latem?

Chorwacki obrońca jest już siódmym piłkarzem sprowadzonym przez krakowian w obecnym oknie transferowym. Zarząd klubu wykazuje ogromną aktywność, kompletując kadrę na nadchodzący sezon najwyższej klasy rozgrywkowej. Wcześniej sfinalizowano między innymi transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt. Do drużyny dołączył również pomocnik Ben Lederman pozyskany z Maccabi Tel Awiw. Defensywę wzmocnili także chorwacki stoper Duje Dujmović ze Zrinjskiego Mostar oraz słowacki obrońca Matus Vojtko z Lechii Gdańsk.

Zespół uzupełnił ponadto szwajcarski skrzydłowy Christopher Lungoyi, który przeniósł się z tureckiego Gaziantep FK. Dodatkowo działacze wypożyczyli z Dinama Zagrzeb utalentowanego chorwackiego bramkarza, którym jest Nikola Cavlina. Wszystkie te ruchy kadrowe mają odpowiednio przygotować zespół do trudów pierwszoligowej rywalizacji. Inauguracja rozgrywek ekstraklasy czeka krakowski zespół już 24 lipca w Radomiu. Zmierzą się tam z miejscowym Radomiakiem w walce o pierwsze ligowe punkty po awansie.