Zaczynał od rapu po angielsku, ale to polskie teksty przyniosły mu sławę

Choć dziś jest jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce, jego początki nie zapowiadały tak spektakularnego sukcesu. Filip Tadeusz Szcześniak, bo tak naprawdę nazywa się Taco Hemingway, urodził się 29 lipca 1990 roku w Kairze. Dzieciństwo spędził w Chinach, a do Warszawy przeprowadził się dopiero w 1996 roku. Muzyką zainteresował się już w liceum, gdzie poznał swojego przyszłego producenta, Macieja "Rumaka" Ruszeckiego. Początkowo tworzył pod pseudonimem Foodvillain, rapując wyłącznie w języku angielskim. Jego mixtape "Who Killed JFK" oraz minialbum "Young Hems" nie zdobyły jednak większego rozgłosu.

Przełom nastąpił pod koniec 2014 roku, kiedy to artysta postanowił zacząć tworzyć w języku polskim. Własnym nakładem wydał minialbum "Trójkąt warszawski", który udostępnił bezpłatnie w internecie. Konceptualna płyta opowiadająca historię rozgrywającą się w stolicy szybko zyskała status kultowej i przyniosła mu rozpoznawalność w podziemiu. To właśnie ten materiał otworzył mu drzwi do szerszej publiczności i kontraktu z wytwórnią Asfalt Records.

Allan Krupa Enso o polskich raperach. Nie chce być jak Taco Hemingway!

Od podziemia do wyprzedanych stadionów. Tak Taco Hemingway podbił Polskę

Po sukcesie "Trójkąta warszawskiego" kariera rapera nabrała zawrotnego tempa. Wydany w 2015 roku minialbum "Umowa o dzieło" z hitem "Następna stacja" ugruntował jego pozycję na scenie i przyniósł mu pierwszego Fryderyka. Kolejne albumy, takie jak "Marmur" czy "Wosk", tylko potwierdziły jego talent do opowiadania historii i błyskotliwych obserwacji. Jednak prawdziwym komercyjnym trzęsieniem ziemi okazał się projekt Taconafide, stworzony wspólnie z Quebonafide. Ich album "Soma 0,5 mg" z 2018 roku, promowany singlem "Tamagotchi", pobił wszelkie rekordy popularności, a trasa koncertowa Ekodiesel Tour wyprzedała największe hale w kraju.

Taco Hemingway nie spoczął na laurach. W 2019 roku, razem z Dawidem Podsiadło, jako pierwsi polscy artyści wyprzedali koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie w zaledwie kilka godzin. Jego solowe albumy, jak "Pocztówka z WWA, lato ’19" czy "1-800-Oświecenie", regularnie debiutowały na pierwszych miejscach list sprzedaży, bijąc rekordy odsłuchań na platformach streamingowych. Artysta stał się fenomenem, który z niezależnego twórcy przeistoczył się w gwiazdę największego formatu, zdolną samodzielnie zapełniać stadiony.

Głos pokolenia, który unika mediów. Na czym polega fenomen Filipa Szcześniaka?

Widzowie i słuchacze pokochali go za autentyczność i niezwykłą zdolność do opisywania otaczającej rzeczywistości. Jego teksty, pełne trafnych spostrzeżeń na temat życia w wielkim mieście, relacji międzyludzkich i problemów pokolenia milenialsów, szybko zyskały miano "głosu pokolenia". Krytycy docenili jego storytelling, porównując go do pomostu między rapem, popem a poezją. Jednocześnie Taco Hemingway od początku kariery konsekwentnie unika mediów - nie udziela wywiadów telewizyjnych, nie pojawia się na galach i nie występuje w reklamach. Ta tajemniczość i skupienie wyłącznie na muzyce dodatkowo zbudowały jego wiarygodność. Fani cenią go również za to, że pomimo gigantycznego sukcesu, każdy swój album od lat udostępniał za darmo w internecie, tłumacząc, że chce, by jego muzyka była dostępna dla każdego.

Jego metamorfoza zaskakuje. Tak zmieniał się Taco Hemingway na przestrzeni lat

Równolegle ze zmianami w muzyce, ewoluował również wizerunek artysty. Na początku kariery Taco Hemingway prezentował się jako zwyczajny chłopak z sąsiedztwa - jego styl był prosty i niezobowiązujący, przypominający raczej studenta niż gwiazdę rapu. Fani kojarzyli go z prostymi t-shirtami i bluzami. Z czasem jego wizerunek stawał się coraz bardziej dopracowany. Przez pewien czas jego znakiem rozpoznawczym był charakterystyczny wąs, który stał się niemal ikoniczny.

Wraz z albumem "Szprycer" w 2017 roku, kiedy jego muzyka nabrała bardziej nowoczesnego, trapowego brzmienia, zmienił się także jego styl ubierania. W jego garderobie pojawiły się bardziej wyraziste i markowe ubrania. Jego styl ewoluował od wizerunku studenta po dojrzałego, świadomego artystę, co doskonale widać na zdjęciach z koncertów i nielicznych publicznych wyjść. Mimo to raper nigdy nie stał się ofiarą mody, zawsze zachowując pewną nonszalancję i dystans.

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Chronił swoją prywatność, ale o jego związku i tak mówiła cała Polska

Taco Hemingway jest znany z tego, że bardzo chroni swoje życie prywatne. Przez lata niewiele było wiadomo o jego sprawach sercowych, choć w tekstach często nawiązywał do swoich relacji. Sytuacja zmieniła się w 2018 roku, kiedy media obiegła informacja, że raper związany jest z Igą Lis, córką znanych dziennikarzy - Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Para początkowo ukrywała swój związek, jednak z czasem zaczęli pojawiać się razem, a Iga Lis wyreżyserowała nawet jeden z jego teledysków. Mimo medialnego zainteresowania, oboje konsekwentnie unikają opowiadania o swojej relacji. Artysta w jednym z wywiadów przyznał także, że zmagał się z depresją, a niedawno zostało u niego zdiagnozowane ADHD, co spotkało się z dużym wsparciem ze strony fanów.

Co dziś robi Taco Hemingway? Raper nie zwalnia tempa

Po trzyletniej przerwie w solowej działalności, Taco Hemingway powrócił w wielkim stylu pod koniec 2023 roku z albumem "1-800-Oświecenie", który pobił kolejne rekordy popularności. Jednak prawdziwym zaskoczeniem dla fanów był wydany pod koniec 2025 roku album "Latarnie wszędzie dawno zgasły". Płyta stanowiła koncepcyjną kontynuację historii z jego debiutanckiego "Trójkąta warszawskiego" i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno krytyków, jak i słuchaczy. W 2026 roku ruszył w trasę koncertową "2026 TTTour", w ramach której ponownie zagrał na największych stadionach w Polsce, udowadniając, że jego pozycja na polskiej scenie muzycznej jest niezachwiana.