Koniec z uciążliwym koszeniem i nawożeniem ogrodu. Polacy coraz częściej wybierają tę roślinę zamiast trawy

Polacy sadzą to zamiast tradycyjnej trawy. Ma mniejsze wymagania i prawie nie trzeba jej nawozić

Utrzymanie klasycznego trawnika to ogromne wyzwanie, z którym początkujący ogrodnicy często nie radzą sobie w ogóle. Uzyskanie efektu idealnego, zwartego i zielonego dywanu wymaga pracy niemal na pełen etat. Konieczne jest ciągłe koszenie, nawożenie, rozluźnianie gleby, a także napowietrzanie oraz walka z mchem i chwastami. Bez tych zabiegów trawa szybko traci urok, staje się rzadka i powstają w niej suche placki. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszą się rośliny, które z powodzeniem zastępują tradycyjną trawę. Charakteryzują się one niskim wzrostem, a jednocześnie tworzą gęstą i zjawiskową powłokę w ogrodzie.

Jako znakomity zamiennik trawnika coraz częściej polecana jest mikrokoniczyna, znana też jako koniczyna drobna. Należąca do roślin bobowatych, wyróżnia się bardzo niskim wzrostem – dorasta zaledwie do około 10 cm, dzięki czemu omija nas problem częstego koszenia. Wypuszcza liście i kwitnie, zamieniając otoczenie domu w urokliwą łąkę, a jako bylina nie wymaga corocznego dosiewania. Dodatkowym atutem jest jej duża wytrzymałość na skrajne warunki atmosferyczne – niestraszne jej mrozy czy długotrwałe susze. Ogromną zaletą mikrokoniczyny jest również to, że potrafi wiązać azot prosto z powietrza, naturalnie użyźniając glebę. Sprawia to, że roślina jest niemal bezobsługowa w kwestii nawożenia. Można zasiać ją jako samodzielny trawnik lub wymieszać nasiona z tradycyjnymi mieszankami traw.

Jak i kiedy siać mikrokoniczynę?

Eksperci od ogrodnictwa polecają dwa optymalne momenty na siew mikrokoniczyny. Pierwszy to wczesna wiosna, gdy ustąpią przymrozki, a drugi przypada na jesień. Siew we wrześniu gwarantuje, że rośliny wzejdą szybko i będą w doskonałej formie już na samym początku wiosny kolejnego roku. Kluczowe przed wysianiem nasion jest odpowiednie przygotowanie terenu. Ziemia musi być pozbawiona chwastów, mocno rozluźniona i odpowiednio wilgotna, a najlepsze efekty daje wcześniejsza wertykulacja. Standardowo wysiewa się od 1 do 5 gramów ziaren na każdy metr kwadratowy powierzchni. Nasiona należy równomiernie rozsypać i delikatnie przykryć warstwą ziemi grubości około 1 centymetra. Gdy mikrokoniczyna zaczyna rosnąć, niezbędne jest dbanie o systematyczne podlewanie. Pierwsze wschody można zaobserwować już po niecałym tygodniu.