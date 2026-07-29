Marc Cucurella dotrzymał słowa po mistrzostwach świata. Niezwykły tatuaż na ciele zawodnika

Hiszpanie triumfują na mundialu w Ameryce Północnej

Reprezentacja Hiszpanii wywalczyła dziewiętnastego lipca tytuł piłkarskiego mistrza świata. Turniej odbywał się na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. W decydującym starciu w East Rutherford nowi czempioni pokonali broniącą tytułu Argentynę. Finałowy mecz zakończył się wynikiem 1:0 po dogrywce. Historyczne zwycięstwo w finałowym starciu pozwoliło hiszpańskim zawodnikom na świętowanie wielkiego sukcesu.

Z okazji zdobycia trofeum na niezwykły krok zdecydował się 28-letni boczny obrońca. Marc Cucurella zaprezentował niedawno na swoim profilu na Instagramie nowy tatuaż. Trwały wzór graficzny pojawił się na lewej ręce reprezentanta Hiszpanii. Rysunek przedstawia podobiznę obecnego selekcjonera Luisa de la Fuente oraz wywalczone trofeum. W ten sposób utalentowany gracz zrealizował obietnicę złożoną jeszcze przed startem mundialu.

„Obietnica dotrzymana” - napisał.

Dlaczego zawodnik zdecydował się na ten gest?

Szkoleniowiec hiszpańskiej kadry odgrywa niezwykle ważną rolę w sportowym życiu defensora. Marc Cucurella pracował z trenerem reprezentacji narodowej już w czasach swojej kariery juniorskiej. Zbudowało to silną więź między zawodnikiem a doświadczonym menedżerem. Relacje obu mężczyzn wykraczają daleko poza standardowe obowiązki w kadrze narodowej. Obecny selekcjoner reprezentacji narodowej cieszy się ogromnym zaufaniem i autorytetem w szatni.

Obrońca odegrał kluczową rolę na mistrzostwach oraz podczas triumfu Hiszpanii w Euro 2024. W letnim oknie transferowym bieżącego roku zawodnik zmienił także barwy klubowe. Piłkarz przeniósł się oficjalnie z drużyny Chelsea Londyn prosto na Półwysep Iberyjski. Marc Cucurella został nowym graczem wicemistrza kraju, czyli ekipy Realu Madryt. Kolejne sportowe sukcesy hiszpańskiego gracza potwierdzają jego znakomitą formę na najwyższym poziomie.