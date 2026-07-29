Emocje gwiazdy NBA. Nikola Jokić we łzach po zwycięstwie

Wyjątkowe emocje na zawodach w Suboticy

Nikola Jokić, trzykrotny MVP sezonu zasadniczego ligi NBA, przebywa na wakacjach w rodzinnej Serbii. Koszykarz pojawił się w Suboticy na zawodach sulek, czyli wyścigach lekkich powozów. Kamery zarejestrowały jego reakcję w momencie, gdy koń z jego stajni jako pierwszy przekroczył linię mety. Zawodnik z Denver Nuggets miał łzy w oczach.

Po wyścigu serbski środkowy szybko podbiegł do swojego zespołu. Podniósł z radości woźnicę i zaczął oblewać go szampanem. Tą samą nagrodą poczęstował zwycięskiego konia, a następnie sam napił się z butelki. Portal espn.com odnotował ogromny kontrast między tą euforią a reakcją Jokicia na mistrzostwo NBA z 2023 roku.

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Życiowa pasja serbskiego mistrza

Urodzony w Somborze 31-letni koszykarz od najmłodszych lat pasjonuje się wyścigami konnymi, zwłaszcza sulek. Jego pierwszy zakupiony koń otrzymał imię "Dream Catcher", co po polsku oznacza "Łowca marzeń". Co ciekawe, Jokić nosił koszulkę z tą nazwą podczas świętowania swojego pierwszego mistrzostwa z Denver Nuggets.

Serb rozpoczął swoją karierę w lidze NBA w 2014 roku, po wyborze w drafcie z 41. numerem. W jego sprowadzeniu do Denver brał udział polski skaut Rafał Juć. Obecnie Jokić to trzykrotny MVP sezonu zasadniczego z lat 2021, 2022 i 2024. W ostatnim sezonie przewodził w lidze pod względem zbiórek (12,9 na mecz) i asyst (10,7 na mecz).