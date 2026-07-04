Julia Dybowska zapozowała w skąpym bikini. Jej sylwetka wywołuje lawinę komentarzy!

Julia Dybowska w czerwonym bikini. Polska Barbie budzi kontrowersje

Julia Dybowska znów przyciągnęła wzrok setek tysięcy internautów. Influencerka, która zyskała w sieci przydomek "polskiej Barbie", podzieliła się wakacyjnymi kadrami, mocno podkreślającymi jej filigranową budowę ciała. Wystarczył moment, aby pod najnowszymi fotografiami zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy Julii zwykle dzielą się swoimi opiniami, balansując między absolutnym zachwytem a wyraźnym strachem o kondycję zdrowotną kobiety.

Wszystko za sprawą jej figury! Tym razem influencerka pokazała się w mocno wyciętym, czerwonym bikini. Do zdjęć pozowała na tle błękitnego nieba i morza, pokazując dosłownie każdy szczegół swojej sylwetki.

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Obecnie gwiazda internetu spędza czas na włoskiej Sardynii. Obserwatorzy od lat mogą śledzić jej niezwykle wystawne życie, które dzieli z miliarderem Robertem Tchenguizem. Jej profil jest wręcz zasypany relacjami z luksusowych hoteli, egzotycznych kurortów pełnych palm, a także zdjęciami markowych ubrań i ekskluzywnych posiłków. Tym razem jednak cała ta bogata, iście bajkowa sceneria zeszła na dalszy plan. Uwagę internautów całkowicie skradła zadziwiająco szczupła, zdaniem wielu wręcz wychudzona postura celebrytki.

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Fani komentują sylwetkę Julii Dybowskiej na Instagramie

Sekcja komentarzy pod wakacyjnymi wpisami gwiazdy zawsze pęka w szwach od pochlebstw. Wierni fani nie szczędzą jej miłych słów, określając ją mianem "zjawiskowej" oraz przyrównując do żywej lalki Barbie, chwaląc jednocześnie jej perfekcyjne stylizacje na tle malowniczych krajobrazów. Z drugiej strony lawinowo przybywa głosów zaniepokojonych internautów, którzy otwarcie przyznają, że każde kolejne zdjęcie budzi w nich coraz większy strach o jej kondycję fizyczną. Sama influencerka całkowicie ignoruje te uwagi i nieustannie dzieli się nowymi fotografiami z zagranicznych wojaży. Pozostaje jedynie zadać pytanie, co wy sądzicie o całej sytuacji?

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