Za nami ESKA Karniaki Cup! Kto wygrał zmagania? Już wszystko jasne

Finał zmagań ESKA Karniaki Cup

To była prawdziwa gratka dla fanów piłki nożnej i dobrej zabawy! 15 czerwca na antenach Radia ESKA i ESKA2 wystartował konkurs ESKA Karniaki Cup, w którym na uczestników czekały sportowe emocje i atrakcyjne nagrody. Zabawa była prowadzona równolegle na obu antenach, a każdego dnia słuchacze mierzyli się z nowym wyzwaniem.

Zasady były proste, ale wymagały spostrzegawczości. Uczestnicy słyszeli specjalnie przygotowane wypowiedzi Sławomira Peszki, w których jedno ze słów zostało wygwizdane. Ich zadaniem było odgadnięcie brakującego wyrazu i przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem stron internetowych Radia ESKA lub ESKA2. Nowe zagadki pojawiały się każdego dnia również na stronie konkursowej oraz w mediach społecznościowych obu stacji.

Zobacz także: Sławomir Peszko skończył 40 lat!

Kto wygrał ESKA Karniaki Cup?

Wielki finał akcji odbył się 4 lipca na PGE Narodowym. Do Warszawy zaproszono 22 finalistów wraz z osobami towarzyszącymi, na których czekało wyjątkowe sportowo-rozrywkowe wydarzenie. Najważniejszym punktem programu był konkurs rzutów karnych, podczas którego uczestnicy walczyli o główną nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Całość poprowadzili doskonale znani słuchaczom Michał Sobkowski i Ola Kot.

To nie były jedyne atrakcje. Na uczestników i słuchaczy czekała także specjalna loża VIP na PGE Narodowym, gdzie w towarzystwie Sławomira Peszki oraz prezenterów Radia ESKA i ESKA2 mogli wspólnie obejrzeć jeden z meczów tegorocznego mundialu i przeżyć piłkarskie emocje w wyjątkowej atmosferze. Walkę o główną nagrodę 10 tysięcy złotych wygrał Krystian Czerwiński. Gratulujemy!

Zobacz także: Zmiana na ławce trenerskiej Wieczystej Kraków. Sławomir Peszko żegna się z klubem

Zobaczcie więcej zdjęć. To on wygrał Eska Karniaki Cup. Co to były za emocje!

ESKA Karniaki Cup 2

84