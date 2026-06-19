Julia Dybowska bryluje na Royal Ascot. Zaskakuje nienaturalnie szczupłą sylwetką

Royal Ascot 2024. Brytyjska elita bawi się na słynnych wyścigach konnych

W niewielkim miasteczku Ascot, niedaleko Londynu, odbywają się prestiżowe wyścigi konne Royal Ascot. Wydarzenie to, którego tradycja sięga 1711 roku, jest nierozerwalnie związane z brytyjską rodziną królewską. To nie tylko zawody sportowe, ale przede wszystkim najważniejsza impreza towarzyska w brytyjskim kalendarzu.

Trwające pięć dni wyścigi przyciągają do hrabstwa Berkshire członków rodziny królewskiej, arystokratów, polityków i znane postacie show-biznesu. Stałym punktem programu, każdego dnia o godzinie 14:00, jest Królewska Procesja, podczas której monarchowie przemierzają tor w tradycyjnych powozach.

Wydarzenie to jest znane na całym świecie nie tylko dzięki sportowym emocjom. Zainteresowanie budzą również stroje gości, których obowiązuje rygorystyczny dress code. Szczególną uwagę przyciągają zawsze fantazyjne nakrycia głowy pań, będące stałym elementem stylizacji na Royal Ascot.

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Julia Dybowska na Royal Ascot. Partnerka teherańskiego miliardera pokazała się w eleganckiej kreacji

Na tegorocznych wyścigach pojawiła się 35-letnia Julia Dybowska. "Polska Barbie", jak często jest nazywana, zyskała popularność dzięki pracy modelki i związkowi z 65-letnim Robertem Tchenguizem, zamożnym przedsiębiorcą pochodzącym z Teheranu. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się szczegółami swojego wystawnego życia, sponsorowanego przez partnera, obejmującego zagraniczne wyjazdy, noclegi w prestiżowych miejscach oraz drogie stroje i akcesoria.

Status ukochanego umożliwił Dybowskiej udział w Royal Ascot. Na swoim profilu na Instagramie pokazała fragmenty drugiego dnia wyścigów, w tym przejazd Królewskiej Procesji. Celebrytka zaprezentowała się w czarno-białej kreacji autorstwa polskiego projektanta Roberta Czerwika, którą uzupełniła fascynatorem ozdobionym piórami.

Większą uwagę niż strój, zwróciła wyjątkowo szczupła sylwetka celebrytki. Obserwatorzy od pewnego czasu wyrażają obawy o jej kondycję fizyczną. Dybowska jednak nie odnosi się do tych uwag i nadal publikuje zdjęcia eksponujące jej bardzo chudą figurę.

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