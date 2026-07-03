Hubert Hurkacz w 1/8 finału Wimbledonu. Zaskakujący rywal Polaka w kolejnej rundzie

Zwycięstwo po trudnym początku

Hubert Hurkacz zapewnił sobie awans do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 21 Amerykanina Tommy'ego Paula 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Spotkanie trwało łącznie trzy godziny i 11 minut, przynosząc sporo emocji na kortach w Londynie. Zawodnik pokazał charakter, podnosząc się po stracie pierwszego seta.

Wrocławianin powrócił do gry w brytyjskiej stolicy po dwuletniej przerwie. W 2024 roku Hurkacz doznał na londyńskich kortach kontuzji kolana, która znacząco wpłynęła na przebieg jego kariery. Dwa lata temu występował z numerem siódmym, natomiast obecnie klasyfikowany jest na 96. miejscu w rankingu ATP.

Niespodziewany rywal w kolejnej fazie

Droga Polaka do czwartej rundy tegorocznej edycji turnieju imponuje skutecznością. W pierwszej rundzie Hurkacz wyeliminował rozstawionego z numerem 11 Norwega Caspera Ruuda wynikiem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). Następnie w drugim meczu okazał się lepszy od Austriaka Sebastiana Ofnera, wygrywając 7:6 (10-8), 6:4, 6:4.

W meczu decydującym o ćwierćfinale rywalem reprezentanta Polski będzie Jan-Lennard Struff. Niemiecki zawodnik zajmujący 74. miejsce w rankingu niespodziewanie wyeliminował rozstawionego z numerem ósmym Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5. Zapowiada to interesujące starcie o miejsce w czołowej ósemce turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu.