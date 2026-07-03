Porażka Magdaleny Fręch w deblu. Kto zagra w kolejnej rundzie Wimbledonu?

Trzysetowa walka polsko-węgierskiego debla

Magdalena Fręch oraz węgierska tenisistka Anna Bondar zakończyły zmagania w pierwszej rundzie gry podwójnej na londyńskich kortach trawiastych. Zawodniczki zmierzyły się z australijsko-amerykańskim duetem, w którego skład weszły Storm Hunter i Caty McNally. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Polki i Węgierki po zaciętym tie-breaku 7:6 (8-6).

W dwóch kolejnych partiach inicjatywę przejęły jednak przeciwniczki, wygrywając dwukrotnie 6:3. Wcześniej tego samego dnia z turniejem pożegnała się również inna polska zawodniczka. Alicja Rosolska i Chilijka Alexa Guarachi uległy 2:6, 2:6 parze rozstawionej z numerem drugim, czyli Kanadyjce Gabrieli Dabrowski oraz Brazylijce Luisie Stefani.

Kto nadal reprezentuje Polskę w turnieju?

W turnieju deblowym wielkoszlemowego Wimbledonu pozostała już tylko Katarzyna Piter. Polska tenisistka występuje na kortach w Londynie wspólnie z czeską zawodniczką Anną Siskovą. Zawodniczki wywalczyły awans w czwartkowym spotkaniu, pokonując brytyjski duet Katie Boulter i Heather Watson wynikiem 6:4, 6:7 (10-12), 6:3.

Zwycięstwo w pierwszej rundzie zapewniło polsko-czeskiej parze udział w kolejnym etapie prestiżowych rozgrywek. W następnym meczu Piter i Siskova zmierzą się z czeskim deblem, w którego skład wchodzą Jesika Maleckova oraz Miriam Skoch. Wynik tego spotkania zadecyduje o tym, kto awansuje do trzeciej fazy rywalizacji.