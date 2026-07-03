Bartosz Bereszyński zagra w Ekstraklasie. Zaskakujący transfer polskiego reprezentanta

Kariera w Polsce i występy zagraniczne

Trzydziestoczteroletni Bartosz Bereszyński rozpoczął seniorską karierę w Lechu Poznań. Występował również w poznańskiej Warcie, a w 2013 roku przeniósł się do stołecznej Legii. Z drużyną z Warszawy czterokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju oraz trzykrotnie wygrywał Puchar Polski. Po paśmie sukcesów na krajowym podwórku przeniósł się w 2017 roku do włoskiej ligi.

Na Półwyspie Apenińskim obrońca rozegrał ponad dwieście spotkań w barwach Sampdorii Genua. W sezonie 2022/2023 został wypożyczony do Napoli, z którym wywalczył historyczne mistrzostwo Włoch. W kolejnych rozgrywkach reprezentował zespół Empoli. Ostatni sezon ligowy spędził na zapleczu Serie A jako zawodnik Palermo.

"Znam projekt Motoru i uważam, że jest on ciekawy. Teraz przechodzi pewną rewolucję, chce zrobić krok do przodu, a ja bardzo chciałbym klubowi w tym pomóc i przekazać swoje doświadczenie oraz umiejętności, aby drużyna mogła osiągać wyższe cele" - powiedział klubowym mediom nowy piłkarz Motoru.

Rewolucja kadrowa przed nowym sezonem

W narodowych barwach piłkarz zanotował dotychczas pięćdziesiąt dziewięć występów. Zadebiutował w 2013 roku w towarzyskim meczu przeciwko reprezentacji Liechtensteinu. Doświadczony zawodnik uczestniczył w mistrzostwach świata rozegranych w 2018 i 2022 roku. Brał również udział w mistrzostwach Europy w 2021 oraz 2024 roku.

Zatrudnienie utytułowanego defensora jest elementem szerszej przebudowy zespołu z Lublina. Reprezentant jest drugim zawodnikiem oficjalnie pozyskanym przez ten klub. Pierwszym transferem zespołu był rumuński bramkarz Mihai Popa. Warto podkreślić, że z ubiegłosezonowej kadry drużyny ubyło aż dwunastu zawodników, co wymusiło na zarządzie poszukiwanie wartościowych zmienników.