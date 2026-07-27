Joanna Opozda relaksuje się w luksusowym resorcie. Pokazała zachwycającą figurę w bikini

Joanna Opozda po rozwodzie wypoczywa na wakacjach

W czerwcu 38-letnia Joanna Opozda spędziła czas na Ibizie ze swoją młodszą siostrą, Aleksandrą. Kobiety w pełni korzystały z uroków wyjazdu, odwiedzając restauracje, bawiąc się na imprezach i wypoczywając na plaży. Relacje z tych chwil aktorka na bieżąco zamieszczała na swoim Instagramie, a szczególną uwagę przykuły fotografie sióstr w skąpych strojach kąpielowych.

Po powrocie z wakacji aktorka znana z "Barw szczęścia" musiała zmierzyć się z kolejnym etapem rozwodu z 37-letnim Antonim Królikowskim. Ich małżeństwo, zawarte w sierpniu 2021 roku, rozpadło się przed narodzinami syna w wyniku niewierności aktora. Od tego momentu trwał medialny konflikt, podczas gdy Królikowski zdążył założyć nową rodzinę.

Batalia sądowa zakończyła się na początku lipca, definitywnie rozwiązując ich małżeństwo. Ponadto, sąd podjął decyzję o pozbawieniu Antoniego Królikowskiego władzy rodzicielskiej nad Vincentem, przyznając ją w pełni aktorce.

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Aktorka spędza urlop z synkiem. Zaprezentowała zdjęcie w bikini

Niedługo po zakończeniu spraw sądowych, Joanna Opozda ponownie udała się na wakacje. Tym razem kierunkiem była Antalya, gdzie aktorka relaksuje się w ekskluzywnym obiekcie razem ze swoim 4-letnim synem, Vincentem. Zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami, od razu podzieliła się z fanami w internecie zdjęciem w bikini z pierwszych dni wyjazdu.

Opublikowała również fotografię z synem, na której – jak zwykle – zasłoniła jego twarz. Na zdjęciu widać jej doskonale płaski brzuch, wyeksponowany w dwuczęściowym, żółtym zestawie z długą spódnicą. Dodatkowo, podczas weekendu na jej Instastories pojawiły się kolejne ujęcia, prezentujące w pełni jej nienaganną figurę.

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