Ariarne Titmus po zakończeniu kariery ma nową pracę. Nie zgadniesz, czym zajmuje się mistrzyni olimpijska

Nowa rola Ariarne Titmus

Czterokrotna mistrzyni olimpijska, australijska pływaczka Ariarne Titmus, która w październiku 2026 roku ogłosiła zakończenie kariery, została reporterką. Sportsmenka przeprowadza obecnie wywiady w trakcie 23. Igrzysk Wspólnoty Narodów odbywających się w szkockim Glasgow. W zawodach tych uczestniczy około 3000 sportowców reprezentujących 74 państwa.

Igrzyska Wspólnoty Narodów organizowane są co cztery lata od 1930 roku, stanowiąc ważny punkt w kalendarzu sportowym państw należących niegdyś do Imperium Brytyjskiego. Titmus doskonale odnajduje się przed kamerą telewizyjną, a nowa praca sprawia jej dużą satysfakcję. Jako była zawodniczka, świetnie rozumie emocje towarzyszące sportowcom zaraz po zakończeniu rywalizacji na arenie.

„Cieszę się, że mogę to robić, ale dlatego, że myślę o sobie, o swojej karierze w TV, ale o pływakach, moich znajomych, koleżankach. Mam nadzieję, że daję im komfort i uspokojenie w tych rozmowach, gdy nie opadły jeszcze sportowe emocje. Wiem jak to jest, sama przez to przechodziłam. Staram się, by te wywiady były jak rozmowa z bliską osobą” - powiedziała 25-letnia Titmus cytowana na stronie olympics.com, dodając że ma nadzieję, iż dzięki jej rozmowom pływanie stanie się jeszcze bardziej popularną dyscypliną, szczególnie w jej rodzinnej Australii.

Jakie sukcesy odniosła australijska pływaczka?

Decyzja o zakończeniu kariery przez zaledwie 25-letnią Australijkę była ogromnym zaskoczeniem dla świata sportu. Na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku Titmus zdobyła złote medale na dystansie 400 m stylem dowolnym, wyprzedzając utytułowane rywalki: Amerykankę Katie Ledecky i Kanadyjkę Summer McIntosh, a także triumfowała w sztafecie 4x200 m stylem dowolnym. Z kolei w Tokio trzykrotnie stawała na najwyższym stopniu podium, zwyciężając na 200 i 400 m stylem dowolnym.

Kariera Titmus obfitowała w spektakularne sukcesy, ale wymagała też poświęceń. W 2023 roku pływaczka przeszła zabieg usunięcia dwóch łagodnych guzów jajników, mimo to szybko wróciła do mistrzowskiej formy. Przez 10 lat startów w barwach Australii wywalczyła łącznie 33 medale na arenie międzynarodowej, ustanawiała rekordy świata i czterokrotnie zdobyła tytuł mistrzyni globu.