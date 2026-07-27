Tak przez lata zmieniała się Magdalena Różczka. Od pracy w drogerii do roli gwiazdy polskiego kina

Tak zaczynała Magdalena Różczka. Nie od razu została aktorką

Choć dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, jej droga do aktorstwa nie była oczywista. Magdalena Różczka wychowała się w Nowej Soli, gdzie stawiała pierwsze sceniczne kroki w amatorskim teatrze „Terminus A Quo”. Zanim jednak na dobre związała się ze sceną, próbowała swoich sił w zupełnie innych dziedzinach. Przez pół roku studiowała informatykę, a następnie przez dwa lata socjologię na Uniwersytecie Zielonogórskim. W międzyczasie pracowała jako ekspedientka w drogerii oraz protokolantka w sądzie. Przełom nastąpił, gdy dostała się na Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 2004 roku, otwierając sobie drzwi do wielkiej kariery.

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Od epizodów w "Klanie" po najważniejsze role w polskim kinie

Pierwsze kroki przed kamerą stawiała już w 1997 roku, pojawiając się w epizodycznej roli pielęgniarki w serialu "Klan". Początki jej kariery to także gościnne występy w popularnych produkcjach, takich jak "Lokatorzy" czy "Rodzina zastępcza". Prawdziwym przełomem okazała się rola nadkomisarz Aldony Ginko w serialu sensacyjnym "Oficer" z 2004 roku. To właśnie ta kreacja uczyniła z niej gwiazdę i przyniosła ogromną rozpoznawalność. Od tamtej pory jej kariera nabrała rozpędu, a Różczka zaczęła regularnie pojawiać się w czołowych produkcjach.

Do jej najważniejszych ról należą kreacje w takich hitach jak:

komedia romantyczna "Lejdis",

serial obyczajowy "Usta usta",

serial wojenny "Czas honoru",

popularny serial medyczny "Lekarze".

W ostatnich latach aktorka udowodniła swój wszechstronny talent, grając w docenionych przez krytyków produkcjach. Wcieliła się w postać Anny Jass w głośnych serialach "Rojst ’97" i "Rojst Millenium", a także zagrała w poruszającym filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

Subtelność i siła. To za te cechy pokochała ją publiczność

Magdalena Różczka zdobyła serca widzów dzięki swojej naturalności, subtelności i niezwykłej umiejętności tworzenia wiarygodnych postaci. Często wciela się w role silnych, inteligentnych i zdeterminowanych kobiet, które jednocześnie nie tracą wrażliwości i ciepła. Jej aktorstwo charakteryzuje się oszczędnością środków, a jednocześnie ogromną siłą wyrazu. Publiczność ceni ją również za jej pozasceniczną postawę. Aktorka konsekwentnie unika skandali i chroni swoją prywatność, budując wizerunek oparty na klasie i profesjonalizmie. Od 2010 roku jest również Ambasadorką Dobrej Woli UNICEF, angażując się w pomoc dzieciom na całym świecie, co dodatkowo zjednuje jej sympatię.

Niezwykła metamorfoza Magdaleny Różczki. Zobacz, jak zmieniała się przez lata

Patrząc na zdjęcia Magdaleny Różczki z początku kariery, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany, jaka zaszła w jej wizerunku. Na przełomie wieków zachwycała naturalnym, dziewczęcym urokiem. Z czasem jej styl ewoluował w stronę klasycznej elegancji. Dziś jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich aktorek, która doskonale wie, jak podkreślić swoje atuty. Mimo upływu lat zachowała niezwykłą świeżość i charakterystyczny, ciepły uśmiech. Zmieniały się jej fryzury i stylizacje, jednak niezmienna pozostała jej naturalna uroda i klasa, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.

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Życie prywatne z dala od blasku fleszy. To u jego boku odnalazła szczęście

Magdalena Różczka należy do grona gwiazd, które bardzo starannie chronią swoje życie osobiste. W 2007 roku poślubiła scenarzystę Michała Marca, z którym ma córkę Wandę. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Od kilku lat aktorka jest w szczęśliwym związku z cenionym reżyserem Janem Holoubkiem, z którym wspólnie wychowuje dwie córki, urodzone w 2014 i 2020 roku. Para rzadko pojawia się razem na publicznych wydarzeniach i konsekwentnie unika opowiadania o swojej relacji w mediach, ceniąc sobie spokój i rodzinną harmonię.

Czym dziś zajmuje się Magdalena Różczka? Aktorka nie zwalnia tempa

Magdalena Różczka pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. W ubiegłych latach widzowie mogli podziwiać ją w takich produkcjach jak serial "Heweliusz" czy film "Niebo. Rok w piekle". Od 2024 roku gra jedną z głównych ról w serialu "Matki pingwinów". Jej talent jest regularnie doceniany przez branżę, czego dowodem była Nagroda im. Poli Negri, którą otrzymała w 2024 roku na festiwalu Tofifest. W 2026 roku została uhonorowana Odznaczeniem Dumni z Powstańców. Równolegle do pracy zawodowej nieustannie kontynuuje swoją misję jako Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF, aktywnie uczestnicząc w działaniach organizacji.