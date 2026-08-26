Pokochaliśmy ich w "Detektywie", teraz wracają w "Braciach". Matthew McConaughey i Woody Harrelson znów razem na ekranie

Matthew McConaughey i Woody Harrelson to duet znany i wielbiony przez rzesze serialomaniaków, rzecz jasna za sprawą ich wspólnego występu w kultowym pierwszym sezonie "Detektywa". Teraz panowie, prywatnie bliscy przyjaciele i ponoć nawet bracia, wracają na ekran w nietypowym serialu.

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Matthew McConaughey i Woody Harrelson są braćmi? Nowy serial sprawia, że plotka staje się prawdą

O tym, że McConaughey i Harrelson mogą być spokrewnieni mówiło się już od wielu lat. Sami aktorzy, którzy prywatnie pozostają bliskimi przyjaciółmi, nie wykluczają tej możliwości - ojciec Woody'ego miał utrzymywac "bliskie kontakty" z matką Matthew, gdy ten został poczęty. Oficjalnych badań nigdy jednak nie przeprowadzono.

Serial "Bracia" od Apple TV bada jednak, co by było, gdyby okazało się to prawdą. Fikcja fabularna miesza się tu z rzeczywistością, tworząc coś na kształt alternatywnej wersji rzeczywistości. W oficjalnym opisie serialu czytamy:

Serial "Bracia" opowiada historię McConaugheya i Harrelsona, którzy wcielają się w samych siebie. Ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy odkrywają sekret sprzed kilkudziesięciu lat: mogą być braćmi. Po tym, jak ślub córki Woody’ego kończy się fiaskiem, Woody zabiera rodzinę i udaje się do Austin na dłuższy pobyt na ranczu należącym do Matthew. Spokojny wyjazd szybko wymyka się spod kontroli, gdy matka Matthew, Ma Mac (Holland Taylor), przypadkowo ujawnia dawno skrywany sekret - przyjaciele mogą być spokrewnieni. Podczas gdy Woody wywraca życie na ranczu do góry nogami w poszukiwaniu prawdy, Matthew zmaga się z zupełnie innym kryzysem tożsamości: rozważa kandydowanie na gubernatora Teksasu. To pełna emocji, chaosu i humoru opowieść o przyjaźni, rodzinie, sławie oraz cienkiej granicy między mitem a rzeczywistością.

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"Bracia" - premiera już we wrześniu. Mamy zwiastun

W serialu występują także Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe oraz Holland Taylor. Showrunnerem i producentem wykonawczym (wraz z Woodym i Matthew) jest wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy i laureat nagrody Peabody Lee Eisenberg. Serial "Bracia" zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV w środę, 23 września. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 4 listopada.

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