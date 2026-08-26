Jastrzębie Barkom zamiast Jastrzębskiego Węgla w ekstraklasie. Trener Kowal: naszym celem utrzymanie

Jastrzębie Barkom z nowym zespołem

W nadchodzącym sezonie w siatkarskiej ekstraklasie wystąpi drużyna Jastrzębie Barkom. Zastąpi ona utytułowany Jastrzębski Węgiel, który wycofał się z rozgrywek po utracie strategicznego sponsora. Ekipa Barkomu przeniósł się pod czeską granicę po tym, jak w poprzednich sezonach (jako Barkom Każany Lwów) występował w różnych miastach, ostatnio w Elblągu.

Obecnie w treningach bierze udział zaledwie sześciu zawodników. Reszta dołączy niespełna trzy tygodnie przed startem ligi. Trener Andrzej Kowal zaznacza, że w nowym zespole widzi duży potencjał, choć czas na zgranie będzie ograniczony.

"Trudno mówić o celach. Ten najważniejszy, to utrzymanie" - powiedział trener siatkarzy Jastrzębia Barkomu Andrzej Kowal.

Co przyniesie przyszłość jastrzębskiej siatkówki?

Adam Gorol, prezes spółki Volley Club, podkreśla, że współpraca z Barkomem ma wspierać odbudowę potęgi Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębie Barkom przekaże część przychodów i udostępni powierzchnie reklamowe Akademii Talentów. Opcją na przyszłość pozostaje fuzja obu klubów.

Jastrzębski Węgiel to czterokrotny mistrz Polski, wielokrotny medalista Ligi Mistrzów. Po wycofaniu wsparcia przez Jastrzębską Spółkę Węglową, klub opuścili wszyscy zawodnicy. Prezes Gorol zadeklarował jednak chęć uregulowania zobowiązań i powrotu dawnej marki na szczyt w ciągu kilku lat.