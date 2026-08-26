Wrzosy w domu mogą przyciągać pecha. Dlaczego lepiej unikać tych pięknych kwiatów? Przesądy ludowe

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-26 15:33

Pięknie kwitnące wrzosy od lat zdobią ogrody i balkony. Wiele osób wierzy jednak w przesądy, które przestrzegają przed negatywną energią tych roślin. Dawniej zabraniano wręcz ich dotykania w lesie w obawie przed sprowadzeniem nieszczęścia na całą rodzinę.

Dłonie osoby trzymającej dwie doniczki z fioletowymi wrzosami. O przesądach związanych z tymi kwiatami przeczytasz w Eska.
Autor: OlgaMiltsova/ Getty Images Uprawiając wrzosy w doniczkach pamiętajmy o ich podlewaniu - krzewinki są wrażliwe na nawet krótkotrwałe przesuszenie
  • Wrzosy, mimo swojego niewątpliwego uroku, przez lata owiane były złą sławą i kojarzono je z negatywną energią.
  • Dawniej uważano, że te rośliny mają związek ze śmiercią, dlatego zakazywano nawet zbliżania się do wrzosowisk.
  • Dowiedz się, dlaczego do dziś wrzosy budzą strach i co zwiastuje ich nagłe usychanie w domowym zaciszu.

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Wierzenia związane z roślinami przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Podczas gdy niektóre kwiaty rzekomo przynoszą bogactwo, inne są omijane szerokim łukiem z powodu ich pechowego działania. Choć nauka nie potwierdza tych doniesień, spora grupa ludzi wciąż obawia się trzymać w domu określone gatunki. Faktem jest, że rośliny we wnętrzach wpływają na samopoczucie, ale w przypadku wrzosów, które jesienią królują na naszych oknach, sprawa wygląda nieco inaczej. Niegdyś panowało przekonanie, że spacer po wrzosowisku i dotknięcie tej rośliny ściągnie na człowieka nieszczęście, dlatego surowo tego zabraniano.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach
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Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego?

Wrzosy jako rośliny przynoszące pecha. Co o nich mówią przesądy?

Zła sława wrzosów w wielu kulturach wiąże się z pechem i śmiercią. Rośliny te naturalnie porastają jałowe gleby, a często można je spotkać także w pobliżu cmentarzy czy miejsc historycznych bitew. Ten mroczny krajobraz przyczynił się do powstania licznych legend. Surowe wrzosowiska uważano za siedlisko zjaw, czarownic i innych nadprzyrodzonych bytów o nie zawsze dobrych intencjach. Z tego powodu unikano chodzenia w takie miejsca. Do dziś w Polsce i w krajach na północy Europy panuje przekonanie, że wrzos w domu to zwiastun łez i nieszczęścia. Jeśli dodatkowo szybko zwiędnie po przyniesieniu, ma to wróżyć wielki smutek lub złą nowinę.

Przesądy dotyczące roślin w domu. Przed czym przestrzegają?

Liczne przesądy dotyczące roślin mają swoje źródło w zamierzchłych czasach. Rośliny od wieków stanowiły ważny element życia i obrosły w rozmaite mity. Przykładem jest fikus, który ze względu na drażniące soki często traktowano jako zwiastun pecha. Z kolei paprocie, naturalnie wybierające ciemne i wilgotne zakątki, w dawnych podaniach łączono z mrocznymi siłami i złą aurą.

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