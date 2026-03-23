Joan Collins zachwyca u boku młodszego o 32 lata męża. Aktorka wita wiosnę zgrabnymi nogami

Gwiazda serialu "Dynastia" zbliża się do setki. Joan Collins wciąż imponuje energią

Joan Collins zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki niezapomnianej roli przebiegłej Alexis Carrington Colby w popularnej produkcji telewizyjnej "Dynastia". Losy prywatne słynnej Brytyjki obfitowały w liczne zwroty akcji, podobnie jak perypetie jej ekranowej bohaterki. Artystka stawała na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie, a jej wcześniejszymi partnerami byli Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass oraz Peter Holm. Dopiero zawarty w 2002 roku związek małżeński z producentem filmowym Percym Gibsonem okazał się dla niej relacją na całe życie.

Słynną aktorkę i jej obecnego partnera dzieli różnica ponad trzech dekad, jednak para udowadnia niezmiennie, że metryka nie ma żadnego znaczenia. Joan Collins w maju bieżącego roku będzie celebrować swoje dziewięćdziesiąte trzecie urodziny, ale zupełnie nie przypomina typowej kobiety przebywającej na emeryturze. U boku znacznie młodszego mężczyzny hollywoodzka ikona tryska niezwykłą radością i wyraźnie zyskuje na witalności.

Zakochani wspólnie zwiedzają różne zakątki globu, regularnie pojawiają się na czerwonych dywanach i celebrują wolny czas w gronie najbliższych znajomych. Upływający czas zupełnie nie wpływa na ich relację, ponieważ oboje wciąż darzą się ogromnym uczuciem. W lutym tego roku małżonkowie świętowali z wielkim uśmiechem dwudziestą czwartą rocznicę złożenia przysięgi wierności.

Zobacz również: Julia Wieniawa przygotowuje się do trasy koncertowej. Pokazała imponującą sylwetkę z siłowni

Joan Collins aktywnie prowadzi profil na Instagramie. Aktorka chętnie eksponuje sylwetkę

Mimo zaawansowanego wieku Joan Collins nie rezygnuje z wyzwań zawodowych i cały czas angażuje się w nowe projekty filmowe oraz telewizyjne. Równolegle prowadzi bardzo popularne konto w mediach społecznościowych, gdzie jej codzienne wpisy śledzi ponad pół miliona internautów. W wirtualnej galerii regularnie pojawiają się kadry dokumentujące zagraniczne wyjazdy, a także fotografie z mężem i członkami rodziny.

Legendarna gwiazda ekranu utrzymuje ciało w doskonałej kondycji i z dumą prezentuje efekty dbania o siebie. W jej internetowym portfolio bez trudu można odnaleźć odważne ujęcia z wakacyjnych kurortów. Mimo ukończonych dziewięćdziesięciu dwóch lat Joan Collins zdecydowanie unika ukrywania figury pod grubymi warstwami ubrań i bardzo chętnie pozuje do zdjęć w skąpych strojach kąpielowych.

W jednym z najświeższych wpisów opublikowanych w sieci legendarna Alexis powitała nadchodzącą wiosnę, pozując do zdjęcia ze swoim wieloletnim ukochanym. Brytyjska aktorka zaprezentowała się w eleganckim zestawie ubrań, który idealnie sprawdził się podczas cieplejszych dni. Choć górna część kreacji pozostawała zabudowana, to dół stroju wyraźnie odsłaniał niezwykle zgrabne nogi gwiazdy kina. Oglądając te materiały, doprawdy ciężko uwierzyć w rzeczywistą metrykę słynnej celebrytki.

Zobacz również: Tak dziś wygląda pierwsza żona Michała Wiśniewskiego. Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać

24

Quiz. Kultowe programy rozrywkowe PRL-u. Pamiętasz je wszystkie? Pytanie 1 z 13 W którym programie telewizyjnym zadebiutowała Kapela Czerniakowska? "Jarmark" "Telewizyjny Ekran Młodych" "Stare, nowe, najnowsze" Następne pytanie