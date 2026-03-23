Tak dziś wygląda pierwsza żona Michała Wiśniewskiego. Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Michał Wiśniewski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Wokalista i współzałożyciel łódzkiej formacji Ich Troje często pojawiał się na rozkładówkach gazet, głównie za sprawą życia prywatnego. Choć przez wiele lat wszyscy myśleli, że pierwszą żoną Wiśniewskiego była Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz - tancerka i choreografka Ich Troje, to po latach wyszło na jaw, iż przed Mandaryną Wiśniewski był w związku małżeńskim z wokalistką formacji - Magdą Femme. Urodzona jako Magdalena Pokora, karierę rozpoczęła w 1995 roku, kiedy dołączyła do nowo powstałego zespołu Ich Troje, założonego przez Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwę. Artyści wypatrzyli młodą wokalistkę podczas jednego z wieczorów karaoke i od razu zaproponowali jej współpracę. Rok 1996 był niezwykle ważny w historii zespołu Ich Troje, ale również Michała i Magdy. To właśnie wtedy na rynku kazał się pierwszy krążek zespołu zatytułowany "Intro", z którego pochodzą takie hity, jak "Prawo" czy "Ci wielcy", a Femme i Wiśniewski stanęli na ślubnym kobiercu. Melancholijna charyzma i sceniczna elegancja Magdy Femme kontrastował z ekscentrycznym wizerunkiem Wiśniewskiego, dzięki czemu tworzyli unikalny duet przyciągający uwagę fanów.

W tamtym okresie nikt nie wiedział, iż Michała Wiśniewskiego i Magdę Femme łączy coś więcej niż praca. Małżonkowie swój związek postanowili trzymać w tajemnicy, wszystko po to, aby nie zaszkodzić wizerunkowi zespołu, który w błyskawicznym tempie podbił listy przebojów i rozkochał w sobie miliony nastolatek w kraju. W 2021 roku drogi Magdy i Michała - zarówno prywatne, jak i zawodowe - się rozeszły. Wokalistka opuściła zespół, a ich małżeństwo zakończyło się rozwodem. Femme mówiła, iż była zmęczona udawaniem, iż z mężem łączą ją jedynie stosunki zawodowe, na domiar złego, Wiśniewski miał także romansować z Mandaryną, którą poślubił rok później. Po odejściu z Ich Troje Magda Femme rozpoczęła solową karierę, nagrywając kilka albumów i singli, które zyskały uznanie zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Choć nie powtórzyła komercyjnego sukcesu zespołu, jej twórczość wyróżnia się dojrzałością i osobistym przekazem. Od 2012 roku Magda Femme, która 22 maja obchodziła swoje 54. urodziny, związana jest z raperem Michałem Zawidzkim.

