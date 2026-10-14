Handel lekami opioidowymi w Krakowie. Nauczyciel zatrzymany za udział w nielegalnym procederze

Zatrzymanie nauczyciela w Krakowie za handel opioidami

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy współpracy z Komendą Miejską Policji zatrzymali 44-letniego pracownika jednej z krakowskich placówek oświatowych. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w latach 2020–2025 kontaktował się z lekarzem anestezjologiem w celu uzyskiwania recept na leki opioidowe. Dokumenty te były wystawiane na dane podejrzanego, jego żony oraz rodziców, a także osób trzecich, których dane mogły być wykorzystywane bez związku z faktycznymi potrzebami medycznymi. Wśród osób, na których nazwiska wystawiano recepty, znaleźli się uczniowie, z którymi nauczyciel miał kontakt w trakcie swojej pracy zawodowej.

Policja bada wątek sprzedaży leków uczniom

Śledczy szacują, że zatrzymany 44-latek pozyskał w ten sposób kilkaset recept, co pozwoliło na wykupienie blisko 900 opakowań silnych leków. Zgromadzone dowody wskazują, że preparaty były następnie dzielone na pojedyncze sztuki lub blistry, co sugeruje, że nie były przeznaczone wyłącznie na własny użytek. Obecnie policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Zachód sprawdzają, do kogo ostatecznie trafiały te środki i na jaką skalę prowadzono dystrybucję. Szczególnie istotnym wątkiem jest weryfikacja informacji o ewentualnym przekazywaniu leków osobom ze środowiska szkolnego, w tym samym uczniom.

Zarzuty dla zatrzymanych i areszt dla podejrzanego

W trakcie tych samych działań policjanci zatrzymali również 21-letnią kobietę, wobec której zastosowano dozór policyjny za udział w procederze. W stosunku do 44-letniego nauczyciela sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania po tym, jak mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Śledczy zwracają uwagę na fakt, że podejrzany mógł wykorzystywać swoją pozycję zawodową oraz dostęp do danych osobowych uczniów. Funkcjonariusze nadal analizują materiał dowodowy, aby określić pełny zakres działalności i rolę wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.

Kontynuacja wielowątkowego śledztwa w Małopolsce

Obecne zatrzymania to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania dotyczącego nielegalnego obrotu lekami opioidowymi prowadzonego przez małopolską policję. Sprawa jest kontynuacją działań z listopada 2025 roku, kiedy to rozbito grupę przestępczą i zatrzymano wspomnianego lekarza anestezjologa. Kolejne ustalenia w tym śledztwie doprowadziły do następnych realizacji w sierpniu 2026 roku. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają dalszych zatrzymań osób zamieszanych w ten nielegalny proceder.

Źródło: Policja.pl