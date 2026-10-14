Wydało się, co łączy Blankę z Bagim! Madzia Tarnowska już skomentowała

Blanka i Bagi razem w jednym numerze to coś, czego chyba nikt się nie spodziewał, a jednak! Wokalistka, do niedawna jurorka w programie "The Voice Kids", nieustannie pracuje w studiu nagraniowym nad nowym materiałem. Jeszcze w tym miesiącu zaprezentuje swój pierwszy solowy singiel po polsku, którego tytuł to "Dobry chłopak". Gwiazda nie kryje podekscytowania premierą. Korzystając z okazji, zaprezentowała fragment nadchodzącego kawałka podczas występu na Roztańczonym PGE Narodowym. Tam też pojawiła się u boku Bagiego!

Blanka łączy siły z Bagim!

Co łączy Blankę i Mikołaja? Okazuje się, że "Dobry chłopak", w promocji którego wziął udział właśnie Bagi, to nie jedyny ich wspólny projekt. Stajkow zgodziła się zaśpiewać w nadchodzącym numerze Boysbandu Bagiego!

Połączyła nas wspólna piosenka, do której się dograłam, piosenka Boysbandu Baggiego. I już wystąpiliśmy z tą piosenką dzisiaj na Narodowym. Tak się zaczęła nasza ponowna współpraca - wyznała w rozmowie z Eską Blanka.

Tylko u nas istnienie duetu skomentowała życiowa partnerka Mikołaja, Magda Tarnowska.

Blanka o ideale mężczyzny. Taki musi być, by skraść jej serce

Tarnowska o Bagim i Blance

Magda Tarnowska w rozmowie z Eską nie kryła zachwytu nad wspólnym kawałkiem ukochanego i reprezentantki Polski na Eurowizji w 2023 roku. Tancerka czuje się dumna z Mikołaja, który ugruntowuje pozycję także na rynku muzycznym, współpracując z jedną z topowych polskich wokalistek.

Bardzo mi się podoba. Tak! Sto lat, sto lat... - wyznała ze śmiechem przed kamerami, śpiewając fragment niewydanego jeszcze utworu.

Pozostaje nam zatem czekać na oficjalną wersję piosenki. Takie połączenie gwarantuje hit najbliższych tygodni!