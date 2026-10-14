Awantura w szpitalu w Wawrze. 26-latek usłyszał cztery zarzuty

Interwencja policji w szpitalu w Wawrze

Policjanci z komisariatu w Wawrze zostali powiadomieni o awanturze, do której doszło na terenie placówki medycznej. Z ustaleń wynika, że 26-letni mężczyzna nie zgadzał się ze sposobem, w jaki personel szpitala opiekował się jego ciężarną partnerką. Swoje niezadowolenie wyraził poprzez wszczęcie kłótni z położnymi oraz pracownikami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W trakcie zajścia mężczyzna dopuścił się znieważenia pracowników, kierował pod ich adresem groźby karalne oraz naruszył ich nietykalność cielesną.

Zniszczenia wyposażenia o wartości ponad 67 000 zł

Agresywne zachowanie mężczyzny doprowadziło również do licznych uszkodzeń infrastruktury szpitalnej. 26-latek zniszczył dystrybutor do wody, gaśnicę, przyciski w windzie oraz dwie pary dwuskrzydłowych drzwi. Łączna wartość strat, jakie spowodował swoim działaniem, została oszacowana na kwotę ponad 67 000 zł. Funkcjonariusze kryminalni z komisariatu przy ulicy Mrówczej po otrzymaniu zgłoszenia ustalili tożsamość sprawcy i dokonali jego zatrzymania.

Cztery zarzuty dla agresywnego 26-latka

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili zatrzymanemu łącznie cztery zarzuty. Mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia, znieważenie personelu, naruszenie nietykalności cielesnej oraz kierowanie gróźb karalnych. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd nie wyraził jednak zgody na zastosowanie tego środka zapobiegawczego, a dalsze postępowanie w tej sprawie odbywa się pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl