Psychotest. Wybierz jedno auto i sprawdź, co napędza cię do działania

Wybierz jedno auto i sprawdź, co napędza cię do działania. Wynik może cię zaskoczyć!

Tego typu testy osobowości nie są naukową metodą diagnozowania i nie należy traktować ich wyników jako niepodważalnej prawdy.

Główną wartością takich psychotestów jest możliwość zastanowienia się nad własnymi reakcjami i zachęta do autorefleksji, a nie sam wynik testu.

Ilustracje przedstawiające różne postacie, kształty czy symbole często mają przypisywane konkretne znaczenia. Według opisów to, co zauważymy jako pierwsze, może symbolizować nasze podejście do życia, sposób reagowania na stres albo relacje z innymi ludźmi. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek. Tego rodzaju psychotesty nie są naukową metodą diagnozowania osobowości. Wynik nie przesądza o tym, kim jesteśmy, i nie powinien być traktowany jak niepodważalna prawda. Nasze wybory zależą przecież również od nastroju, doświadczeń, a nawet chwilowego rozproszenia.

Nie oznacza to, że takie ćwiczenia są zupełnie pozbawione wartości. Mogą stać się pretekstem do zadania sobie kilku ważnych pytań. Czy rzeczywiście jestem tak cierpliwy, jak mi się wydaje? Dlaczego w pewnych sytuacjach wycofuję się, zamiast zabrać głos, czy rzeczywiście to napędza mnie do działania? Takie rozważania bywają znacznie ciekawsze niż sam rezultat testu.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

Wybierz jeden samochód i sprawdź, co napędza cię do działania

Psychotest obrazkowy nie musi odkryć przed nami żadnej wielkiej tajemnicy. Niekiedy wystarczy, że zatrzymamy się na chwilę i przyjrzymy własnym reakcjom. Być może wynik wywoła uśmiech, a może sprawi, że zaczniemy kwestionować utarte przekonania na swój temat. I właśnie w tym tkwi jego największa wartość. Nie w etykietce przypisanej do wybranego symbolu, lecz w możliwości zastanowienia się nad własnymi zachowaniami.

Spójrz na obrazek, nie zastanawiaj się jednak zbyt długo, wybierz jeden samochód i dowiedz się, co motywuje cię do działania. Wynik poznasz w przygotowanej galerii.

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