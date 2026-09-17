Koniec ze sztywnymi zasadami. Te diamenty możesz nosić nawet do białego T-shirtu

Od stuleci diamenty zajmują wyjątkową pozycję w branży jubilerskiej, uchodząc za synonim bogactwa, trwałości oraz niezachwianej potęgi. Ich bezkonkurencyjny blask w połączeniu z niesamowitą twardością sprawił, że stały się najbardziej pożądanymi kamieniami szlachetnymi, chętnie wybieranymi do celebrowania przełomowych życiowych momentów, takich jak oświadczyny czy jubileusze. Niezależnie od tego, czy osadza się je w tradycyjnych oprawach, czy w śmiałych, nowatorskich formach, diamenty niezmiennie nadają biżuterii szyku i prestiżu, hipnotyzując swoim niezwykłym lśnieniem. Ich fascynująca historia dorównuje ich urodzie, a jej początki sięgają antycznych kultur, które przypisywały tym kamieniom magiczną moc.

Diamenty można spotkać w ogromnej palecie kolorystycznej, poczynając od całkowicie przezroczystych, a kończąc na niezwykłych barwach, takich jak róż, błękit czy odcienie żółtego, co daje możliwość kreowania niepowtarzalnych, spersonalizowanych wyrobów jubilerskich. Cechuje je niezwykła uniwersalność – doskonale sprawdzają się w pierścionkach, wisiorkach, kolczykach i bransoletkach, bardzo często grając pierwsze skrzypce w danym projekcie lub stanowiąc wspaniałe tło dla innych kamieni szlachetnych.

Diamenty laboratoryjne TOUS z kolekcji Lab Diamonds 24/7 do każdej stylizacji

Kolekcja TOUS Lab Diamonds 24/7 narodziła się z potrzeby odświeżenia spojrzenia na biżuterię, uwalniając ją od rygorystycznych norm i sztucznego podziału na ozdoby codzienne oraz te przeznaczone na specjalne okazje. W skład tej linii wchodzą pierścionki, kolczyki, naszyjniki i bransoletki ozdobione diamentami stworzonymi w laboratorium, które zaprojektowano w taki sposób, aby bez problemu komponowały się z ubraniami noszonymi na co dzień.

Tego rodzaju biżuteria idealnie współgra z obecnym stylem życia: szybkim, pełnym wrażeń i pozbawionym jednego, ściśle określonego dress code'u na całą dobę. Ten sam dodatek może być z nami podczas porannego zebrania, lunchu, wieczornej imprezy czy też niezaplanowanego wypadu po zakończeniu pracy.

Nowoczesne podejście marki TOUS do diamentów

Począwszy od 1920 roku, firma TOUS uparcie transformuje postrzeganie biżuterii, sprawiając, że staje się ona bardziej przystępna na co dzień i pozwala traktować ją jako instrument do manifestowania własnego gustu. Obecnie marka wdraża tę samą koncepcję również w odniesieniu do diamentów hodowanych w warunkach laboratoryjnych.

Linia TOUS Lab Diamonds 24/7 udowadnia, że uniwersalna natura diamentu może przybrać bardziej nowoczesną formę – bliższą człowiekowi, pełną swobody i idealnie dopasowaną do dynamiki współczesnej codzienności.

Tym samym kolekcja zrywa ze stereotypem, według którego diamenty należy rezerwować wyłącznie na niecodzienne wydarzenia. To właściciel biżuterii nadaje jej sens, a nie konkretny dzień zapisany w kalendarzu.

Biżuteria TOUS Lab Diamonds 24/7 bez czekania na specjalną okazję

Za sprawą kolekcji TOUS Lab Diamonds 24/7 firma ponownie udowadnia swoje nowatorskie podejście do sztuki jubilerskiej, projektując ozdoby dla ludzi ceniących aktywny tryb życia, chętnie eksperymentujących z modą i traktujących diamenty przede wszystkim jako środek do wyrażenia własnej osobowości.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe