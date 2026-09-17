Sephora rozpoczyna świąteczne odliczanie. Do sprzedaży trafiają nowe kalendarze adwentowe

Globalny trend na kalendarze adwentowe z każdym rokiem przybiera na sile. Taka forma oczekiwania na grudniowe obchody to doskonała zabawa, a jednocześnie sprytna strategia sprzedażowa bazująca na naszych wspomnieniach oraz potrzebie rozwiązywania zagadek. Niemal każdy klient pamięta dawne, tekturowe plansze z czekoladkami, gdzie każda kolejna skrytka oferowała nową słodką nagrodę na dany dzień Adwentu. Takiemu połączeniu nostalgii i intrygującej niespodzianki po prostu nie sposób się oprzeć.

W ostatnich latach absolutnym przebojem rynkowym okazały się warianty kosmetyczne, zamieniające rutynowe czekanie w dawkę prawdziwego luksusu. Ten ogromny sukces wynika z kilku kluczowych powodów. Głównym atutem jest szansa na przetestowanie szerokiego wachlarza markowych artykułów, zazwyczaj w podróżnych objętościach, co pozwala uniknąć kupowania kosztownych, pełnych wersji. Klienci mogą swobodnie sprawdzać rynkowe nowości zapachowe czy pielęgnacyjne. Co więcej, sama mechanika otwierania okienek potęguje radosne oczekiwanie, czyniąc z każdego poranka małe święto. Starannie zaprojektowane opakowania i świetnie dobrany asortyment powodują, że te komplety stają się fenomenalnym prezentem, idealnie łączącym walory estetyczne z użytkowymi. Popyt rośnie błyskawicznie, dlatego kolejne firmy prześcigają się w tworzeniu niezwykłych edycji w wielu przedziałach cenowych.

Klienci kupujący tego typu produkty dzielą się zazwyczaj na dwie wyraźne grupy. Część natychmiast sprawdza całą ukrytą zawartość pudełka, podczas gdy pozostali wolą dawkować sobie codzienne emocje, wyciągając zawsze tylko jedną rzecz.

Perfumeria Sephora oficjalnie zainaugurowała już ten wyczekiwany sezon, prezentując pełną pulę tegorocznych propozycji. Wybór na ten rok jest naprawdę ogromny, więc każdy klient znajdzie tam idealny dla siebie komplet.

Najbardziej wyczekiwana nowość – Sephora Favorites Kalendarz Adwentowy 2026

Pudełko skrywa aż dwadzieścia cztery kosmetyczne prezenty, a w tym bogatym zestawieniu znajduje się aż czternaście produktów o standardowej pojemności. Zestaw składa się z następujących elementów:

Spinka do włosów Premium Clipstar od marki Invisibobble w rozmiarze standardowym (1 sztuka)

Rozświetlające krople serum B-Goldi™ z niacynamidem marki Drunk Elephant w pełnym formacie (30 ml)

Standardowa pojemność maseczki do twarzy z biokolagenem firmy Byoma (60 ml)

Rozświetlający tonik zwężający pory Watermelon Glow PHA + BHA od Glow Recipe w wersji podróżnej (25 ml)

Podróżne serum z niacynamidem Watermelon Glow Dew Drops marki Glow Recipe (15 ml)

Pełnowymiarowe serum A.M. GLOW Daily Dew z wąkrotką azjatycką od Glowery (30 ml)

Baza pod makijaż Easy Blur bez zawartości silikonu od Huda Beauty w standardowym wydaniu (30 ml)

Podróżna maseczka na noc do ust firmy Laneige o właściwościach ujędrniająco-wypełniających (25 ml)

Standardowa paleta cieni Master Mattes®: The Neutrals od Makeup By Mario (5 g)

Kremowy róż Flush Balm w odcieniu Cheeky od marki Merit w klasycznym rozmiarze (9 g)

Miniaturowa kuracja do włosów Dreaming od Color Wow (50 ml)

Wodoodporny i matujący spray do utrwalania makijażu On 'Til Dawn marki One Size w formacie podróżnym (46 ml)

Podróżna wersja wody perfumowanej Vanilla Skin od Phlur (10 ml)

Żel do brwi Brow Harmony od Rare Beauty w wersji bezbarwnej i pełnym rozmiarze (5 g)

Standardowa pianka pod prysznic w żelu The Ritual of Yozakura od marki Rituals (150 ml)

Podróżny wariant perfumowanej mgiełki Cheirosa 91 Rosa Charmosa marki Sol de Janeiro (90 ml)

Pełnowymiarowy tusz do rzęs Tartelette XL Tubing od firmy Tarte (8 ml)

Wypełniający i nawilżający krem Tatcha o nazwie The Dewy Skin w małej tubce (15 ml)

Podróżne opakowanie żelu do mycia twarzy Pink Dew marki Summer Fridays (50 ml)

Krem stylizujący do włosów 5 w 1 Honey Milk od Gisou w wersji wyjazdowej (50 ml)

Pełnowymiarowa pomadka Haus Labs Atomic Shake Lip Lacquer w kolorze Ruby (4 ml)

Błyszczyk wypełniający Lip Pulse Glassy w odcieniu Unspoken od Kosas w standardowym formacie (12 ml)

Krem nawilżający Atobarrier 360 marki Aestura w pojemności podróżnej (20 ml)

Pełnowymiarowy, niebrudzący pisak do ust Lip Tint Felt Liner w kolorze Terracotta od Sephora Collection (1 ml)

Matująco-utrwalający puder 12h od Sephora Collection w regularnym rozmiarze (8 g)

Autor: Sephora / Materiały prasowe

Wyjątkowe odliczanie z edycją Sephora Collection Premium

Wariant Premium od Sephora Collection zapowiada się w tym roku zjawiskowo. Marka przygotowała niezwykle efektowny, cekinowy kuferek rozjaśniający świąteczny okres, w którym ukryto dwadzieścia cztery niespodzianki. Wewnątrz pudełka znajdują się:

Jeden elegancki kuferek kosmetyczny (1 sztuka)

Mocno napigmentowany eyeliner w pisaku w odcieniu 01 Deep black (0,5 ml)

Płynny rozświetlacz Gleam & Go Highlighter express w kolorze 02 On the clock (7 ml)

Kremowy róż do policzków z serii Blush! w odcieniu 01 Crunchy almond (3,5 g)

Miniaturowa paleta cieni Mini mix palette w opcji Grunge green (0,83 g) lub Peach power (0,81 g)

Czarny tusz do rzęs Love the lift Ultra black (8 ml)

Matowy róż do policzków w płynie Blush & Go w barwie 03 On the bright side (7 ml)

Krem pod oczy z kwasem hialuronowym i witaminą C o właściwościach rozświetlających (5 ml)

Delikatny żel oczyszczający bazujący na prebiotykach (135 ml)

Balsam do ust Gloss balm w odcieniu 01 Pink satin (8 ml)

Jedna materiałowa gumka do włosów typu chouchou

Zestaw bibułek matujących Matte on-the-go (50 sztuk z jednym aplikatorem)

Tusz do rzęs Size up w limitowanej edycji Green (12,5 ml)

Maska rozświetlająca z ekstraktem z pomarańczy i witaminą C (1 sztuka)

Maseczka rozświetlająca zawierająca witaminę C (1 sztuka)

Dwanaście sztuk błyskawicznych, hydrokoloidowych plastrów na niedoskonałości

Błyszczyk do ust Outrageous powiększający wargi w odcieniu 02 XXL nude (6 ml)

Błyszczyk Glossed w wariancie 95 Booked lub opcjonalnie 07 Lover (5 ml)

Peeling do ust zawierający enzym z papai oraz cukier (12 ml)

Jedna specjalna szczotka do masażu skóry głowy

Jeden uniwersalny pędzelek do makijażu oczu

Pojedyncza spinka do włosów wykończona cekinami

Regenerujący krem z pantenolem i wąkrotką azjatycką (75 ml)

Mleczny krem nawilżający na bazie kwasu hialuronowego (30 ml)

Spray do przedłużania trwałości makijażu (80 ml)

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Klasyczna propozycja, czyli Sephora Collection Kalendarz Adwentowy

Ten bardzo pożądany produkt wraca do asortymentu sieci w całkowicie odświeżonej formie graficznej. Ujawniono, że nowa odsłona pudełka kryje w sobie następujące niespodzianki dla fanów marki:

Jeden zestaw trzech ujędrniających mikromasek na bazie czerwonych jagód

Jedna para maseczek na usta z wyciągiem z wiśni

Pojedyncza gumka do włosów z doszytymi cekinami

Komplet dwunastu plastrów hydrokoloidowych o działaniu oczyszczającym

Jedna para masek: kojąca z mleczkiem migdałowym lub rozświetlająca z witaminą C

Dziesięć nawilżających chusteczek do demakijażu z aloesem

Jedna para wygładzających maseczek z peptydami i awokado

Temperówka dostosowana do trzech rodzajów kredek kosmetycznych

Miniaturowa kredka do ust w odcieniu 17 Light brown (0,73 g)

Oczyszczający żel do mycia twarzy (40 ml)

Jedna klasyczna, skośna pęseta

Tusz do rzęs Love the lift w odcieniu Ultra black (8 ml)

Wodoodporna kredka do oczu w kolorze 01 Black lace (1,3 g)

Kompaktowy komplet bibułek matujących Matte on-the-go (50 sztuk z aplikatorem)

Błyszczyk Glossed w barwie 05 Strut lub 07 Lover (5 ml)

Pojedyncza szczoteczka do masażu głowy

Jedna cekinowa spinka do upinania pasm

Gąbeczka Tap that puff do rozprowadzania podkładu (1 sztuka)

Płynny rozświetlacz Highlighter express w odcieniu On repeat (7 ml)

Pojedynczy cień do powiek w kolorze 104 Ballet shoes (1 g)

Trwały tint do policzków i ust w wariancie 01 Pink splash (8 ml)

Balsam koloryzujący do ust Gloss balm w odcieniu 02 Rose silk (8 ml)

Rozświetlający krem przeznaczony pod oczy (5 ml)

Jeden ozdobny pompon kosmetyczny