Bohater Polaków i jego piękna prawniczka. Jest dla niego wsparciem od lat!

Bartłomiej Bołądź - żona

Bieżące lato to zdecydowanie czas Bartłomieja Bołądzia. Wobec nieobecności kilku doświadczonych zawodników to on przejął obowiązki podstawowego atakującego polskiej reprezentacji i radzi sobie w tej roli doskonale. Zawodnik był jedną z najważniejszych postaci podczas udanej dla Polski Ligi Narodów, a jego fantastyczna dyspozycja znajduje potwierdzenie na trwających mistrzostwach Europy. Podczas wygranego 3:0 spotkania z groźną reprezentacją Ukrainy, które zagwarantowało Polakom zwycięstwo w grupie, Bołądź znów nie zawiódł. Gracz sam podkreśla, że kluczowe dla jego aktualnej formy są brak kontuzji oraz rosnąca z każdym występem wiara we własne możliwości. Ogromne znaczenie dla sportowych osiągnięć ma także równowaga w życiu prywatnym.

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Bartłomiej i Joanna Bołądź: Wspólne życie i ślub

Wybranką serca siatkarza jest od wielu lat Joanna Bołądź, z zawodu prawniczka. Zakochani unikają nadmiernego rozgłosu i rzadko pojawiają się na okładkach magazynów, tworząc harmonijny związek. Od pewnego czasu jednak nieco częściej pokazują urywki ze swojego życia w internecie. W kwietniu 2024 roku małżeństwo powitało na świecie córkę, która otrzymała imię Lea. Pojawienie się dziecka dało Bołądziowi potężny zastrzyk energii do działania, a jego sportowa forma od tego momentu nieustannie zwyżkuje.

Przeglądając profile społecznościowe zawodnika urodzonego w 1994 roku, łatwo zauważyć, że Joanna (z domu Szablewska) towarzyszyła mu jeszcze przed tym, jak jego sportowa kariera nabrała tak dużego tempa. Już w 2017 roku para relaksowała się razem na Cyprze. Było to przed ważnym transferem Bołądzia, który zamienił wtedy Czarnych Radom na niemiecki klub VfB Friedrichshafen. Zwieńczeniem ich miłości był ślub, który odbył się w 2021 roku.