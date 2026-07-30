Tylko u nas!! Zdradzamy, kto zagra córkę Lucy i Kusego w "Ranczo"! Aktorka ujawniła szczegóły

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W dotychczasowych odcinkach serialu "Ranczo" postać małej Dorotki odgrywała aż czwórka dzieci, w tym jeden chłopiec. Zbliżający się jedenasty sezon zaprezentuje widzom bohaterkę jako starszą nastolatkę przygotowującą się do matury. W finałowej odsłonie hitowej produkcji TVP tę kultową rolę powierzono młodziutkiej aktorce, Karolinie Ludwiniak.
Karolina Ludwiniak zdradza tajemnice Dorotki w "Ranczu"
Karolina Ludwiniak ukończyła studia na prestiżowych uczelniach - Royal Holloway i Uniwersytecie Londyńskim, a swoje doświadczenie zdobywała dotychczas na planach zagranicznych produkcji. Aktorka gościła w podcaście Eli Piotrowskiej z Radia Eska "Ranczo. Podcast z planu serialu". Podczas rozmowy młoda gwiazda opowiedziała o charakterze i wyglądzie prawie dorosłej córeczki Lucy i Kusego. Z tych zapowiedzi wynika, że losy nastolatki dostarczą widzom sporych emocji, a sama bohaterka będzie uderzająco przypominać z wyglądu swojego ojca!
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Ela Piotrowska: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona... Wiesz, że jesteś top secret?
Karolina Ludwiniak: No chyba już byłam. Już nie jestem!
EP: Do tej pory...
KL: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.
EP: Marzyłaś, żeby zagrać w naszym serialu wszechczasów?
KP: Oczywiście, że tak. Kiedy dowiedziałam się o castingu... Jejku, to było niesamowite! Kiedy byłam w sali castingowej i spotykałam się z reżyserem... To jest dla mnie spełnienie marzeń na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.
EP: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?
KP: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.
EP: A ty?
KP: A ja... pomidor, nie mogę powiedzieć.
EP: Znalazłaś się w środku Wilkowyj, wśród mieszkańców rdzennych.
KP: Tak, tu Lucy, tu matka, tu prezydent, tu premier, tu ci wszyscy kultowi, bohaterowie. Dla mnie to był szok totalny. Wejście na plan to było bardzo surrealne przeżycie. Przecież ja tych aktorów znam bardzo dobrze z filmów, z teatru. Od zawsze ich oglądałam, od zawsze o nich wiedziałam w Polsce. I są to niezwykle utalentowani ludzie, ale też niezwykle ciepli i przyjemni, naprawdę świetni na planie. I to jest zaszczyt po prostu być z nimi w scenach, pracować z nimi.
EP: Z tą Dorotką to dużo zamieszania będzie.
KP: Ojejku, strasznie dużo. To jest taka dziewczyna, która nawet jak nie chce, to jakoś się wpakuje w kłopoty. Ale jest przy tym niezwykle, niezwykle... ma w sobie bardzo dużo miłości ta postać. I entuzjazmu, i troski o wiele spraw, więc faktycznie wpada w kłopoty, ale zawsze za tym ma jakieś dobre przeświadczenie i wolę czegoś dobrego.
EP: A jak odbierasz ranchersów? No bo przecież czegoś takiego nie ma nigdzie indziej, żeby było tylu fanów, którzy towarzyszą wam przez cały czas.
KP: Nigdy czegoś takiego nie widziałam, nie świadczyłam. To było niesamowite, kiedy przyjechaliśmy do Jeruzala, ilość fanów, która przyjechała tutaj z kilkuset kilometrów z daleka, jest to po prostu niesamowite. Powiada taką pokorę, że to jest bardzo ukochany serial i bardzo ludziom zależy na nim.
EP: Pamiętam sceny nocne, kiedy wszyscy wpatrywali się w ciebie, robili sobie zdjęcia, ale przyrzekali, że nigdzie nie puszczą i dotrzymali słowa.
KP: Dotrzymali słowa, to są ludzie, którzy dotrzymują słowa, tak. Dużo ich było bardzo, ale są to bardzo sympatyczni ludzie i myślę, że oni też tworzą atmosferę, która jest niesamowita na planie.
EP: Komentarze były: no, podobna do Kusego!
KP: Myślę, że w szczególności włosy. Tutaj dziewczyny z makijażu tak zadziałały z tymi włosami, że naprawdę ja sama się dziwię, jak bardzo one przypominają włosy Kusego.
Kto wcześniej grał córkę Lucy i Kusego w serialu Ranczo?
W początkowych fazach serialu w rolę Dorotki-niemowlaka wcielali się Gabriela Ziembicka oraz Dominik Lewandowski. Później postać zagrały bliźniaczki Wiktoria i Weronika Kunka, które występowały aż do finału 10. serii, wyemitowanej w 2016 roku. Jedyna pociecha Lucy, kreowanej przez Ilonę Ostrowską, oraz Kusego, w którego wcielał się Paweł Królikowski, błyskawicznie zyskała ogromną sympatię publiczności. Po całkowitym zakończeniu pracy na planie siostry Kunka zrezygnowały z dalszego rozwijania kariery aktorskiej.
Występ w polskiej telewizji to dla młodej Karoliny Ludwiniak absolutny debiut zawodowy. Początkująca aktorka pojawi się wkrótce także w zupełnie innym polskim projekcie. Twórcy zapowiedzieli jej bezpośredni udział w nowej odsłonie filmu "Szatan z siódmej klasy", którego światowa premiera odbędzie się w 2027 roku.
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