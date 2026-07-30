Oskar Cyms w Radiu ESKA. Prawdziwe tłumy przywitały artystę. Tylko pozazdrościć takiego wsparcia!

Oskar Cyms odwiedził Radio ESKA. Premiera "Bez końca"

Piosenkarz zaprezentował nowy singiel "Bez końca", ale to nie koniec nowości. Odmieniony Oskar Cyms pokazał się w przefarbowanych włosach i z kolczykiem. Jak zdradził w rozmowie Łukaszem Zduńczykiem, postanowił zaszaleć, gdyż już od dawna chciał coś zmienić w swoim wyglądzie. Odniósł się też do prawdziwego tłumu fanów, który czekał na niego przed siedzibą Radia ESKA. Zapytany, czy stale spotyka się z takim zainteresowaniem, nie krył radości i rozbawienia!

"Nie, na szczęście nie! 'Na szczęście' mówię w takim sensie, że gdyby tak miało wyglądać każde wyjście na zakupy, kończyłoby się trzygodzinną rozmową. Dzisiaj jestem naprawdę zaskoczony, jest was tak dużo! Nie wiem, co powiedzieć" - skwitował.

Konfetti, śpiew i prawdziwy tłum. Cymsiaki spotkały się z artystą

Jak wyglądało spotkanie Cymsiaków z idolem? Jak zawsze, nie brakowało wspólnego śpiewania, transparentów, konfetti czy wspólnych zdjęć, ale przede wszystkim - uśmiechów i wyjątkowej atmosfery wsparcia ze strony oddanych fanów. Fotki znajdziecie w naszej galerii!

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"Bez końca" to singiel stworzony we współpracy z Hotelem Torino, do posłuchania w serwisach streamingowych i, oczywiście, na antenie Radia ESKA.

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