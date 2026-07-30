Oskar Cyms w Radiu ESKA. Prawdziwe tłumy przywitały artystę. Tylko pozazdrościć takiego wsparcia!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-30 11:16

Oskar Cyms przedstawia nowy hit "Bez końca". Przy okazji premiery utworu artysta odwiedził Radio ESKA, gdzie czekali na niego nie tylko słuchacze z całej Polski, ale i zgromadzeni przed wejściem fani! Wzruszony wokalista nie ukrywa, że może cieszyć się tak wyjątkowym wsparciem. Nie mogło zabraknąć konfetti i wspólnego śpiewania!

Oskar Cyms odwiedził Radio ESKA. Premiera "Bez końca"

Piosenkarz zaprezentował nowy singiel "Bez końca", ale to nie koniec nowości. Odmieniony Oskar Cyms pokazał się w przefarbowanych włosach i z kolczykiem. Jak zdradził w rozmowie Łukaszem Zduńczykiem, postanowił zaszaleć, gdyż już od dawna chciał coś zmienić w swoim wyglądzie. Odniósł się też do prawdziwego tłumu fanów, który czekał na niego przed siedzibą Radia ESKA. Zapytany, czy stale spotyka się z takim zainteresowaniem, nie krył radości i rozbawienia!

"Nie, na szczęście nie! 'Na szczęście' mówię w takim sensie, że gdyby tak miało wyglądać każde wyjście na zakupy, kończyłoby się trzygodzinną rozmową. Dzisiaj jestem naprawdę zaskoczony, jest was tak dużo! Nie wiem, co powiedzieć" - skwitował.

Konfetti, śpiew i prawdziwy tłum. Cymsiaki spotkały się z artystą

Jak wyglądało spotkanie Cymsiaków z idolem? Jak zawsze, nie brakowało wspólnego śpiewania, transparentów, konfetti czy wspólnych zdjęć, ale przede wszystkim - uśmiechów i wyjątkowej atmosfery wsparcia ze strony oddanych fanów. Fotki znajdziecie w naszej galerii!

Oskar Cyms w studiu, a na miniaturach wywiad i fani pod radiem. O premierze Bez końca przeczytasz na Eska.
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"Bez końca" to singiel stworzony we współpracy z Hotelem Torino, do posłuchania w serwisach streamingowych i, oczywiście, na antenie Radia ESKA.

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Tłumy przed studiem Radia ESKA podczas wizyty Oskara Cymsa