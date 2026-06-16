Transfery Górnika Zabrze. Kto dołączył do wicemistrza Polski?

Chorwacki zawodnik zasila szeregi klubu Górnik Zabrze

Lewonożny Bruno Durdov podpisał z zabrzańskim klubem trzyletni kontrakt. Osiemnastoletni piłkarz jest młodzieżowym reprezentantem Chorwacji, a do polskiej ligi trafił ze znanego zespołu Hajduk Split. Młody zawodnik ma być wsparciem w ofensywnych poczynaniach drużyny z Górnego Śląska w nadchodzącym sezonie ligowym.

Z zespołem pożegnało się jednocześnie kilku innych graczy, którzy występowali w nim w ubiegłym sezonie. Doświadczony obrońca Paweł Olkowski oraz podstawowy bramkarz Marcel Łubik opuścili śląską drużynę. Z Zabrza odszedł również czeski pomocnik Patrik Hellebrand, który najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Korony Kielce.

Kto jeszcze opuścił zespół wicemistrza Polski?

Z zawodowym futbolem ostatecznie pożegnał się Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku zakończył sportową karierę i stał się właścicielem klubu, wykupując udziały od miejskiego samorządu. Ponadto wiosną skrócono wypożyczenie francuskiego pomocnika Brandona Dominguesa, który formalnie był zawodnikiem hiszpańskiego Realu Oviedo.

Do czeskiej Slavii Praga sprzedano 21-letniego Wiktora Nowaka, który podpisał kontrakt do czerwca 2030 roku. Oficjalna kwota transferu wynosi 2,4 miliona euro, a w ramach rozliczenia w przeciwnym kierunku trafią napastnik Erik Prekop i obrońca Ondrej Zmrzly. Nowak trafił do Górnika rok wcześniej ze Znicza Pruszków, lecz nie zagrał w żadnym oficjalnym spotkaniu i sezon spędził na wypożyczeniu w Wiśle Płock.