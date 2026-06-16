Impreza Shore Watch Party za nami. Znamy pełną obsadę nowego programu "Polska Shore"

Słynny format "Warsaw Shore" przez ponad dekadę wzbudzał ogromne emocje na antenie MTV Polska. W latach 2013-2024 zrealizowano aż dwadzieścia jeden sezonów tego głośnego reality show. Mimo że produkcja rozważała nakręcenie kolejnej serii, ostatecznie zrezygnowano z tych planów i definitywnie zakończono ten telewizyjny projekt.

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Format "Polska Shore" debiutuje na platformie Canal+

Widzowie nie musieli jednak długo czekać na powrót uwielbianego motywu. Już 17 czerwca zadebiutuje "Polska Shore", za realizację którego odpowiada teraz stacja Canal+. Transformacja nazwy oraz zmiana platformy nadawczej to wyraźny krok w stronę zupełnie nowego otwarcia i całkowitego odcięcia się od dotychczasowej historii.

Twórcy postawili na całkowicie innowacyjną formułę programu. Stara gwardia została zastąpiona przez znanych z sieci influencerów, bywalców gal freak fightowych i internetowych twórców. Wybór obsady oparto na zasięgach w mediach społecznościowych, aby prowokować sytuacje, które będą błyskawicznie stawać się hitami polskiego internetu.

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Gwiazdy MMA i weterani reality show w nowym programie

W obsadzie znalazł się między innymi Kamil Mataczyński, który doskonale odnajduje się w świecie freak fightów i mieszanych sztuk walki. Angaż tak temperamentnego zawodnika gwarantuje, że przed kamerami nie zabraknie ostrych spięć i konfliktów.

Kluczem do sukcesu nowej edycji ma być zderzenie różnych telewizyjnych światów. Na ekranie zobaczymy weteranów popularnych produkcji randkowych, w tym byłych uczestników "Love Never Lies" i "Hotelu Paradise". Towarzyszyć im będą wschodzące gwiazdy TikToka, które na co dzień prężnie rozwijają swoje wirtualne kariery.

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Konflikty i sportowe emocje podkręcą dynamikę show?

Znaczną część ekipy stanowią osoby związane ze sportami walki, co według zapowiedzi zagwarantuje w willi szalenie nieprzewidywalną atmosferę. Autorzy projektu wprost przyznają, że zależy im na połączeniu tradycyjnego show z wirtualnym środowiskiem, gdzie sławę zdobywa się nierzadko poprzez kłótnie i internetowe dramy.

Choć dokładne mechanizmy i scenariusz wydarzeń w programie są jeszcze objęte tajemnicą, sama galeria osobowości zwiastuje potężną dawkę telewizyjnej adrenaliny i mocnych wrażeń.

Pełna lista uczestników "Polska Shore"

Kamil „Taazy” Mataczyński – streamer, twórca internetowy i fighter, który stanowi jedno z najgorętszych nazwisk nowej odsłony.

– streamer, twórca internetowy i fighter, który stanowi jedno z najgorętszych nazwisk nowej odsłony. Amanda Gorońska – doskonale znana z formatu "Hotel Paradise", teraz sprawdzi się w edycji mocno imprezowej.

– doskonale znana z formatu "Hotel Paradise", teraz sprawdzi się w edycji mocno imprezowej. Olga Kot – popularna tiktokerka, której znakiem rozpoznawczym jest niezwykle oryginalny wizerunek w mediach.

– popularna tiktokerka, której znakiem rozpoznawczym jest niezwykle oryginalny wizerunek w mediach. Bilel Gebali – gwiazda internetu, która zdobyła już cenne doświadczenie w reality show "Love Never Lies".

– gwiazda internetu, która zdobyła już cenne doświadczenie w reality show "Love Never Lies". Milan Kazimierczak – po dotarciu do finału "Hotelu Paradise" kontynuuje karierę w social mediach i bierze udział w walkach.

– po dotarciu do finału "Hotelu Paradise" kontynuuje karierę w social mediach i bierze udział w walkach. Magda Krasoń – prężnie działająca influencerka, dla której program to życiowa szansa na rozgłos.

– prężnie działająca influencerka, dla której program to życiowa szansa na rozgłos. Natasza Jakubiec – postać z internetu, stawiająca swoje pierwsze kroki w tak ogromnej produkcji telewizyjnej.

– postać z internetu, stawiająca swoje pierwsze kroki w tak ogromnej produkcji telewizyjnej. Mateusz Szczepanik – zawodnik mieszanych sztuk walki i tiktoker z bogatym zapleczem freak fightowym.

– zawodnik mieszanych sztuk walki i tiktoker z bogatym zapleczem freak fightowym. Sebastian Tokarz – czynny sportowiec, który aktywnie promuje się w przestrzeni mediów społecznościowych.

– czynny sportowiec, który aktywnie promuje się w przestrzeni mediów społecznościowych. Laura Chmielewska – owiana największą tajemnicą influencerka z całego dotychczasowego składu.

Czas pokaże, czy dla tych debiutantów udział w programie okaże się przepustką do gigantycznej sławy, czy raczej wizerunkowym gwoździem do trumny. Relacje z premiery i pierwsze kadry sugerują jednak, że w nowej willi absolutnie nikt nie zamierza się powstrzymywać.

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