Patrik Hellebrand w Koronie Kielce. Do kiedy podpisał kontrakt?

Nowy pomocnik w Kielcach

Korona Kielce poinformowała o pozyskaniu nowego gracza we wtorek wieczorem. Patrik Hellebrand podpisał z klubem umowę ważną do 30 czerwca 2029 roku. Kontrakt 27-letniego piłkarza zakłada także możliwość przedłużenia współpracy o kolejny rok.

Czeski pomocnik przez minione dwa sezony bronił barw Górnika Zabrze. W trakcie pobytu w Zabrzu rozegrał łącznie 72 spotkania. W tym czasie zapisał na swoim koncie sześć trafień oraz dwa decydujące podania.

„Jestem szczęśliwy, że dołączam do Korony”

Gdzie grał wcześniej Hellebrand?

W ubiegłych rozgrywkach Patrik Hellebrand wybiegał na murawę 39 razy we wszystkich turniejach. Zdobył w nich cztery bramki, będąc ważnym punktem zespołu z Zabrza. Zaznaczył, że zależy mu na udziale w ambitnym przedsięwzięciu i nie może się doczekać gry przed kibicami Korony.

Nowy nabytek kieleckiej ekipy to wychowanek FC Zlin. W przeszłości występował również w Slavii Praga i Dynamie Czeskie Budziejowice. W listopadzie 2025 roku zaliczył debiut w reprezentacji Czech w spotkaniu przeciwko San Marino.