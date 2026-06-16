Andrzej Sasin nie żyje. Dwukrotny laureat Grammy współtworzył brzmienie polskiej muzyki klasycznej

Informacja o odejściu wybitnego producenta muzycznego oraz reżysera dźwięku wypłynęła do mediów z kilkudniowym opóźnieniem. Andrzej Sasin od dziesięcioleci kształtował krajową scenę muzyki klasycznej. Zgon cenionego artysty nastąpił 11 czerwca, jednak pierwsze oficjalne komunikaty o jego śmierci i nekrologi, łącznie z pożegnaniem od przedstawicieli resortu kultury, ujrzały światło dzienne dopiero 16 czerwca.

Marta Cienkowska żegna Andrzeja Sasina. Minister wspomina wybitnego twórcę

Głos po stracie zasłużonego artysty zabrała między innymi Marta Cienkowska. Minister kultury i dziedzictwa narodowego opublikowała specjalny wpis, w którym złożyła hołd legendarnemu producentowi. W swojej wypowiedzi reprezentantka rządu zwróciła uwagę na potężny wpływ zmarłego na rozwój rodzimej sztuki, a także zaznaczyła nieprzemijającą wartość jego ogromnego dorobku.

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Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku i producenta muzycznego, wirtuoza nieoczywistych brzmień, związanego z Filharmonią Narodową w Warszawie. Mistrzu, pozostaniesz z nami na zawsze w setkach utrwalonych nagrań. Polska kultura została wzbogacona o twoje niezwykłe dzieła, jest dzięki temu nie tylko piękniejsza, ale i bardziej zróżnicowana. Będziemy czerpać z niej to, co najlepsze.

Filharmonia Narodowa opłakuje Andrzeja Sasina. Instytucja przypomina historyczne sukcesy

Zmarłego eksperta pożegnała również warszawska Filharmonia Narodowa. Przedstawiciele instytucji przypomnieli, że słynny reżyser dźwięku przez całe lata odpowiadał za najważniejsze osiągnięcia fonograficzne tej placówki. Opublikowany nekrolog jednoznacznie wskazuje na jego kluczową rolę podczas prestiżowych koncertów oraz w trakcie wielkich sesji nagraniowych. Współpracownicy zapamiętali go przede wszystkim jako absolutnego perfekcjonistę, który nieustannie poszukiwał nieskazitelnej jakości brzmienia.

Trudno wyobrazić sobie Filharmonię Narodową bez Jego obecności, charyzmy, perfekcjonizmu i nieustannego poszukiwania doskonałego brzmienia.

Andrzej Sasin i Krzysztof Penderecki. Reżyser dźwięku uhonorowany statuetkami Grammy

Osiągnięcia zawodowe zmarłego twórcy sytuowały go wśród najbardziej elitarnych realizatorów dźwięku na całej kuli ziemskiej. Branża muzyczna doceniła jego geniusz, przyznając mu dwie statuetki Grammy Awards w 2013 oraz 2017 roku. Te najbardziej prestiżowe światowe wyróżnienia trafiły w jego ręce dzięki wybitnym realizacjom albumów poświęconych twórczości Krzysztofa Pendereckiego.

Krajowe środowisko muzyczne uważało zmarłego za niedoścignionego profesjonalistę, który zdefiniował brzmienie niezliczonych nagrań realizowanych wspólnie z Filharmonią Narodową. Ekspert regularnie uczestniczył w projektach walczących o Polskie Nagrody Muzyczne. Zajmował stanowisko stałego reżysera dźwięku podczas sesji chóralnych, orkiestralnych oraz przy tworzeniu szeroko pojętej muzyki klasycznej. Wiele współtworzonych przez niego wydawnictw triumfowało w plebiscytach jako najlepsze albumy roku w kategorii muzyki poważnej, zdobywając statuetki Fryderyków. Nazwisko wybitnego realizatora na zawsze pozostanie wpisane w poligrafie tych historycznych płyt.

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