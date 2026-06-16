91-letnia Irena Santor szczerze o sztucznej inteligencji. Oceniła też twórczość Ralpha Kaminskiego

Irena Santor na profilu Ralpha Kaminskiego krytykuje sztuczną inteligencję w muzyce

Na oficjalnym koncie Ralpha Kaminskiego na Instagramie udostępniono wyjątkowy materiał z udziałem Ireny Santor. Obecność legendy polskiej sceny w mediach społecznościowych młodego wokalisty wywołała u niego ogromne poruszenie i nieskrywaną radość. Emocje były tym większe, że pierwsza dama polskiej piosenki w samych superlatywach wypowiedziała się o jego najnowszym wydawnictwie. To niezwykłe spotkanie artystów z różnych pokoleń zaowocowało nie tylko wspólnym wykonaniem utworu, ale dało również przestrzeń do dłuższej, niezwykle ciekawej rozmowy. Właśnie w trakcie tej wymiany zdań 91-letnia wokalistka postanowiła ujawnić swój zdecydowany stosunek do udziału sztucznej inteligencji w procesie produkowania współczesnych nagrań.

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Technika pozwala na takie zmiany, które są zabawne do pewnego momentu. Nie zgadzam się z takim przetwarzaniem, jak AI. To nie jest twórcze, to nie jest artystyczne. To jest taka "sztuka" robienia złego dźwięku dla złego dźwięku.

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Irena Santor zachwycona twórczością Ralpha Kaminskiego. Nazwała wokalistę szamanem

Podczas wspólnej rozmowy Ralph Kaminski mógł usłyszeć pod swoim adresem niezliczoną ilość pochlebstw płynących prosto z ust wybitnej gwiazdy piosenki. Ciepłe słowa ze strony tak doświadczonej artystki sprawiły, że muzyk nie potrafił ukryć głębokiego wzruszenia. Irena Santor nie szczędziła mu wyrazów uznania, a w pewnej chwili posunęła się wręcz do określenia go mianem szamana, doceniając tym samym jego nieszablonowe podejście do materii muzycznej.

Pan mnie zadziwił tą płytą! Pan ma zupełnie oryginalny repertuar, inaczej pan śpiewa. To nie są piosenki, do jakich ja się przyzwyczaiłam - canta, refren - tylko to są utwory muzyczno-literackie. Pan ma świadomość dźwięku. (...) Pan tym dźwiękiem operuje, jak szaman! Pan właściwie komponuje dźwięk.

Reakcja Ralpha Kaminskiego na niezwykłą recenzję od Ireny Santor

Wizytę wybitnej piosenkarki Ralph Kaminski postanowił uwiecznić w dedykowanym wpisie na swoim internetowym profilu. Młody twórca wykorzystał tę internetową przestrzeń, aby przekazać legendzie polskiej muzyki niezwykle szczere słowa wdzięczności za poświęcony czas i cenne uwagi.

To dla mnie najcenniejsza recenzja, którą kiedykolwiek otrzymałem! Przeżyłem szok! Szok, że pierwsza dama polskiej piosenki w swoim napiętym kalendarzu znalazła czas na przesłuchanie mojego najnowszego albumu „GÓRA”. Jestem wzruszony. Irena Santor to moja idolka, wielka inspiracja. To spotkanie było dla mnie jak ze snu … . Pani Ireno, niech pani trwa trwa trwa i trwa! Potrzebujemy Pani Muzyka łączy pokolenia! Alę Majewską, też kocham. Zobaczcie jak nasze trio 3 pokoleń zabrzmiało pod koniec filmu. R. #irenasantor

Wszystko wskazuje na to, że Irena Santor w swojej bogatej i wciąż trwającej karierze artystycznej nigdy nie sięgnie po rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Nie ma zresztą takiej potrzeby, ponieważ 91-letnia wokalistka nieustannie prezentuje wyśmienitą kondycję i wciąż regularnie koncertuje. Jej wyjątkowy aparat głosowy oraz klasa zaprezentowana na scenie stanowią zjawisko absolutnie unikalne, którego nie sposób podrobić przy użyciu nawet najbardziej zaawansowanych technologii.

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