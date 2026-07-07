Pościg w Olsztynie. Zatrzymano 20-latka, który uciekał przed policją

Policyjny pościg na ulicach Olsztyna

W poniedziałek 6 lipca 2026 roku po godzinie 11:00 funkcjonariusze olsztyńskiej drogówki pełnili służbę na ulicy Armii Krajowej. Jeden z policjantów próbował zatrzymać do kontroli kierującego osobowym daewoo, ponieważ auto przekroczyło dopuszczalną prędkość. Kierowca zignorował sygnał podany tarczą i minął mundurowego, co zmusiło funkcjonariuszy do ruszenia w bezpośredni pościg radiowozem. W działania szybko zaangażowano także inne patrole pracujące w tym czasie na terenie miasta.

Ucieczka pieszo i działania operacyjne

Kierujący daewoo dojechał w okolicę Parku Kusocińskiego, gdzie porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Mężczyzna zniknął policjantom z oczu między blokami pobliskiego osiedla, co rozpoczęło szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W akcji wzięli udział funkcjonariusze służby patrolowej, wywiadowczej oraz przewodnicy z psami służbowymi. Równolegle czynności operacyjne rozpoczęli kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy starali się ustalić miejsce pobytu zbiega.

Zatrzymanie 20-latka w podolsztyńskiej wsi

Poszukiwany mężczyzna próbował się ukrywać z dala od miejsc, w których przebywał na co dzień, zdając sobie sprawę ze swojej sytuacji. Dzięki pracy operacyjnej kryminalni ustalili, gdzie przebywa 20-latek, a olsztyńscy wywiadowcy dokonali jego zatrzymania późnym wieczorem 6 lipca 2026 roku. Mężczyzna został ujęty w jednym z domów w miejscowości położonej bezpośrednio przy granicy administracyjnej Olsztyna. Noc po zatrzymaniu spędził w policyjnym areszcie.

Poważne zarzuty i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Z policyjnych ustaleń wynika, że 20-latek wsiadł za kierownicę mimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz ten został wydany przez sąd, ponieważ dokładnie rok wcześniej mężczyzna również nie zatrzymał się do kontroli i uciekał policjantom w Szczytnie. Teraz zatrzymany odpowie za ponowne złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji drogowych. Śledczy analizują także szereg wykroczeń popełnionych podczas ucieczki, takich jak jazda po chodniku czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, a także badają wątek narażenia osób postronnych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Źródło: Policja.pl