Niebezpieczna jazda na S3 w powiecie międzyrzeckim. Kierowca BMW pędził 238 km/h

Kontrola prędkości na drodze S3 i wysoki mandat

Funkcjonariusze prowadzący kontrolę prędkości zarejestrowali przejazd 52-letniego mężczyzny poruszającego się samochodem marki BMW. Po zatrzymaniu pojazdu policjanci poinformowali kierującego o popełnionym wykroczeniu. Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 118 km/h wobec kierowcy zastosowano przewidziane prawem konsekwencje. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł, a do jego konta przypisano 15 punktów karnych.

Nadmierna prędkość jako zagrożenie na drodze

Policjanci przypominają, że zbyt wysoka prędkość jest jedną z głównych przyczyn poważnych wypadków drogowych. Im szybciej porusza się dany pojazd, tym dłuższa staje się droga hamowania, co ogranicza czas na właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia. Nawet niewielki błąd przy tak wysokiej prędkości może doprowadzić do utraty panowania nad autem i niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierujących o rozwagę i dostosowanie tempa jazdy do obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo w czasie wyjazdów wakacyjnych

Zachowanie szczególnej ostrożności jest istotne zwłaszcza w okresie letnim, kiedy na drogach ekspresowych i autostradach znacząco wzrasta natężenie ruchu. Z tras korzystają wtedy nie tylko doświadczeni kierowcy, ale również turyści i rodziny z dziećmi podróżujące na długich dystansach. W takich warunkach kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu jest zachowanie odpowiednich odstępów oraz przestrzeganie limitów prędkości. Odpowiedzialna jazda to wyraz troski o życie i zdrowie własne, swoich pasażerów oraz innych osób na drodze.

Źródło: Policja.pl