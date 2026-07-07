Nielegalne papierosy w Płocku. Policjanci zabezpieczyli ponad 143 tysiące sztuk

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-07 14:01

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Płocku zabezpieczyli 143 600 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do przejęcia nielegalnego towaru doszło 1 lipca 2026 roku w wyniku działań operacyjnych wymierzonych w handel wyrobami tytoniowymi. Gdyby papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa mógłby stracić blisko 250 000 zł z tytułu niezapłaconych podatków.

Plecy funkcjonariusza w granatowym mundurze z napisem POLICJA. O akcji w Płocku przeczytasz na Eska.
Autor: Szymon Mańkowski

Przeszukanie garażu w Płocku i zatrzymanie 46-latka

Policjanci z płockiej komendy zajmujący się przestępczością ekonomiczną przeprowadzili akcję 1 lipca 2026 roku. Funkcjonariusze dotarli do wynajmowanego garażu, w którym ukrywany był nielegalny towar. Na miejscu mundurowi zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który odpowiadał za przechowywanie papierosów. W trakcie przeszukania pomieszczenia policjanci zabezpieczyli 143 600 sztuk papierosów, które nie posiadały wymaganych znaków akcyzy.

Zarzuty dla mieszkańca Płocka i straty Skarbu Państwa

Zatrzymany 46-latek usłyszał już zarzuty i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Według policyjnych ustaleń mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa akcyzowe, co wpłynie na jego sytuację procesową. Za popełnione przestępstwo poniesie teraz odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karno-skarbowym. Śledczy oszacowali, że wprowadzenie zabezpieczonych wyrobów na czarny rynek naraziłoby budżet państwa na stratę sięgającą prawie 250 000 zł.

Działania policji przeciwko nielegalnemu obrotowi tytoniem

Interwencja funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pozwoliła skutecznie ograniczyć straty dla budżetu państwa. Mundurowi regularnie prowadzą działania, których celem jest wyeliminowanie z rynku wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Dzięki pracy operacyjnej oraz doświadczeniu mundurowych z Płocka kolejna partia papierosów nie trafiła do odbiorców. Policjanci podkreślają, że działania wymierzone w nielegalny handel będą kontynuowane.

Źródło: Policja.pl