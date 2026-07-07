Bolesna decyzja Mai Chwalińskiej po fatalnym upadku. To koniec nadziei na najbliższy turniej

Pechowy upadek na Wimbledonie. Maja Chwalińska straciła pewną wygraną

Fatalny w skutkach incydent Maja Chwalińska odnotowała 29 czerwca w trakcie pierwszorundowego pojedynku na londyńskiej trawie. W rywalizacji z reprezentantką Tajlandii, Mananchayą Sawangkaew, wszystko szło zgodnie z planem. Polka gładko zwyciężyła w pierwszej partii 6:2, a w drugiej odsłonie, prowadząc 5:2 i mając wynik 40-30, wywalczyła piłkę meczową. Wydawało się, że zwycięstwo ma już w kieszeni.

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Sytuacja diametralnie się zmieniła w ułamku sekundy. Podczas istotnej wymiany polska tenisistka straciła równowagę, co poskutkowało groźnie wyglądającym upadkiem. Szybko postawiono bolesną diagnozę – uraz stawu skokowego. Pomimo ogromnych chęci i determinacji Chwalińska nie była w stanie grać na sto procent. Ostatecznie uległa rywalce 6:2, 5:7, 2:6 i zrezygnowała z udziału w deblu.

Menedżer Mai Chwalińskiej przerywa milczenie. Kiedy Polka powróci do gry?

Po tym fatalnym zdarzeniu sympatycy tenisa liczyli, że Polka szybko się zregeneruje i pojawi się na starcie zawodów WTA 250 w Jassach w Rumunii. Tak się jednak nie stanie – nazwisko zawodniczki zostało definitywnie usunięte z oficjalnego zestawienia uczestniczek. W związku z tym Chwalińska nie zdoła obronić punktów zdobytych w minionym roku, kiedy to awansowała do drugiej rundy tych zmagań.

Choć ta wiadomość mogła zaniepokoić fanów, to w sprawie pojawiły się też pozytywne sygnały. Informacje rzucające nieco więcej światła na sytuację przekazał Piotr Szczypka. Menedżer tenisistki podzielił się optymistycznymi rokowaniami na łamach serwisu polski-tenis.pl.

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Maja Chwalińska - quiz wiedzy o tenisistce Pytanie 1 z 10 1. W jakim mieście urodziła się Maja Chwalińska? A. Warszawa B. Kraków C. Dąbrowa Górnicza D. Katowice Następne pytanie

Leczenie i rehabilitacja przebiegają bardzo dobrze. Maja musiała zrezygnować z walki w turnieju w Rumunii, ale jej występ w Niemczech nie jest wykluczony

Słowa przedstawiciela dają podstawy, by wierzyć, że przerwa w grze nie potrwa zbyt długo i wkrótce znów będziemy mogli podziwiać umiejętności polskiej sportsmenki na światowych kortach.