Mistrzostwa Europy w Paryżu. Troje Polaków awansowało

Sieradzki i Famulok z awansem

Jako pierwszy poranne eliminacje mistrzostw Europy w pływaniu pomyślnie przeszedł Kamil Sieradzki. Z czasem 1.46,39 zajął dziewiąte miejsce w wyścigu na 200 m stylem dowolnym. Najszybszy okazał się Austriak Christian Giefing z wynikiem 1.44,96. Dopiero czwartą pozycję zajął broniący tytułu Rumun David Popovici, osiągając 1.46,06.

Później Zuzanna Famulok wywalczyła awans na 100 m stylem motylkowym, plasując się na 15. miejscu z czasem 58,58. Tej sztuki nie dokonały inne Polki: 29. Flawia Kamzol (59,64), 32. Wiktoria Piotrowska (59,78) oraz 40. Barbara Leśniewska (1.00,54). Najlepsza w eliminacjach była broniąca tytułu Belgijka Roos Vanotterdijk z czasem 56,76.

Jak poradził sobie Ksawery Masiuk?

W czwartek rano bardzo dobrze spisał się Ksawery Masiuk w swojej koronnej konkurencji – 50 m stylem grzbietowym, w której na poprzednich mistrzostwach zdobył srebrny medal. W Paryżu był czwarty z czasem 24,19. Eliminacje wygrał startujący pod neutralną flagą Rosjanin Klimient Kolesnikow z czasem 24,12. Odpadli z kolei: 45. Aleksander Styś, 47. Tomasz Polewka i 53. Szymon Mróz.

Słabiej zaprezentowali się inni reprezentanci. Na 1500 m stylem dowolnym Klaudia Tarasiewicz zajęła 11. miejsce, a najszybsza była Włoszka Simona Quadarella. Sztafeta mężczyzn 4x100 m stylem dowolnym, zdobywcy srebra dwa lata temu, uplasowała się na 14. pozycji. W polskiej kadrze znajduje się 32 pływaków. Pływacka część mistrzostw Europy zakończy się w niedzielę.