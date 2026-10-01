Janek jednak NIE ODPADŁ z "Top Model"?! Spoiler w zapowiedzi kolejnego odcinka

Kolejna kontrowersyjna eliminacja w "Top Model 15"

15. edycja "Top Model" wywołuje wiele emocji. Już po raz kolejny jurorzy podjęli decyzję, z którą nie zgadzają się widzowie. Przypominamy, że tydzień temu z programem pożegnała się Julia Brzostek, którą niektórzy uważali za najciekawszą urodę w tej edycji. Co więcej, dziewczyna przeszła najbardziej radykalną metamorfozę. W tym samym odcinku, w którym styliści ścięli jej długie włosy, została wyeliminowana. Teraz z Domu Modelek i Modeli odpadł Janek Świerczewski, którego wielu internautów obstawiało do finału.

"Jestem wkurzona! Mój faworyt, świetny skromny chłopak. Jedno potknięcie i out. Tak nie powinno być", "Zawsze najlepszych wyrzucacie", "Widzę,że "Top Model" jak zawsze trzyma poziom i wywala z programu tych, co nie zasłużyli" - czytamy na Instagramie pod postem o eliminacji Janka.

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Janek jednak zostanie w "Top Model"?

Na koniec każdego odcinka "Top Model" pokazywana jest zapowiedź kolejnego. To dzięki temu fani Janka mają nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. W zwiastunie możemy zobaczyć, że chłopak stoi w gronie uczestników. Pytanie, jak do tego doszło. Klaudia El Dursi nie wykorzystała możliwości przywrócenia Janka, a Joanna Krupa - która jako przewodnicząca jury może przywrócić jedną osobę w każdej edycji - wykorzystała tę możliwość z Igorem Sielickim. W poprzednich sezonach zdarzało się też, że gdy ktoś rezygnował z udziału, ostatni wyeliminowany był przywracany do programu. W scenie z kolejnego odcinka nie brakuje jednak żadnej osoby. Co dokładnie się wydarzy? Przekonamy się w środę, 7 października br.