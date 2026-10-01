Górnik Zamek Książ Wałbrzych po rewolucji kadrowej. Zaskoczy w nowym sezonie Orlen Basket Ligi?

Górnik Zamek Książ Wałbrzych buduje nowy skład

Dwa lata temu Górnik Zamek Książ Wałbrzych, jako beniaminek, przebojem wdarł się na parkiety ekstraklasy, zdobywając Puchar Polski i awansując do play-off. Miniony sezon był jednak słabszy – drużyna zakończyła rozgrywki na 11. miejscu z bilansem 15-15. W konsekwencji władze klubu zdecydowały się na głęboką przebudowę zespołu przed startem nowych rozgrywek.

Ze starego składu pozostali jedynie Maciej Bojanowski, Maciej Puchalski, Dariusz Wyka i amerykański rozgrywający Ike Smith. Wśród nowych nabytków znaleźli się m.in. Michał Nowakowski, Soprano Szelążek, Mike Scott, Kenny Goins oraz Trey Diggs. Na krótko przed startem ligi do drużyny dołączył również Ron Curry.

Jak Górnik Wałbrzych radził sobie w sparingach?

W okresie przygotowawczym koszykarze z Wałbrzycha rozegrali sześć spotkań kontrolnych, notując cztery zwycięstwa i dwie porażki. Górnik był również organizatorem pierwszego memoriału Mieczysława Młynarskiego. W turnieju ulegli Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wlkp. 62:79, a następnie pokonali BC Prievidza 86:75. Trener Andrzej Adamek testował w tych meczach różne warianty taktyczne.

Szkoleniowiec zwracał uwagę na problemy kadrowe podczas gier kontrolnych oraz trudny terminarz na początku sezonu.

„W większości sparingów musieliśmy radzić sobie bez Ike'a Smitha, który doznał urazu na początku meczu w Zielonej Górze. Wszystkie te spotkania miały na celu przetestowanie różnych wariantów taktycznych i wyłapanie naszych mocnych oraz słabszych stron. Musimy być idealnie przygotowani na start ligi, ponieważ początek sezonu będzie wyjątkowo trudny – większość meczów zagramy na wyjeździe” - tak trener Adamek podsumował okres przygotowawczy na oficjalnej internetowej stronie klubu.

Górnik rozpocznie sezon od meczów na wyjeździe

Pierwszy mecz w nowym sezonie Górnik rozegra na wyjeździe z Anwilem Włocławek (5 października, godz. 19:00). Następnie zmierzy się, również w delegacji, ze Stalą w Ostrowie Wielkopolskim. Przed własną publicznością wałbrzyszanie zaprezentują się w trzeciej kolejce.

Rywalem w domowym spotkaniu będą Dziki Warszawa. Mecz zaplanowano na 18 października na godzinę 12:30.