Twarde Pierniki Toruń wchodzą w nowy sezon. Czy uda się szybko zrealizować główny cel?

Plany zespołu Twarde Pierniki Toruń

Chorwacki trener Srdjan Subotić rozpoczyna czwarty sezon pracy z zespołem. Szkoleniowiec ten posiada najdłuższy staż w jednym klubie spośród wszystkich zagranicznych trenerów obecnie zatrudnionych w polskiej ekstraklasie. Do osiągnięcia bariery stu oficjalnych spotkań brakuje mu już zaledwie dwóch meczów. W minionym sezonie toruńska ekipa uplasowała się na dwunastej pozycji, osiągając bilans dwunastu wygranych oraz osiemnastu porażek. W nowym składzie pozostało ośmiu dotychczasowych zawodników, a funkcję kapitana wciąż będzie pełnił doświadczony reprezentant Polski, Damian Kulig.

Do drużyny przed rozpoczęciem rywalizacji dołączyło kilku interesujących koszykarzy. Nowymi twarzami w toruńskim zespole zostali Szwed Viktor Gaddefors, Łotysz Kristaps Kilps, Amerykanin Bennett Vander Plas, Chorwat Luka Sakota oraz Maksymilian Wilczek. Ten ostatni zawodnik będzie musiał poczekać na występy, ponieważ zmaga się z urazem dłoni odniesionym w trakcie jednego ze sparingów. Według przewidywań sztabu medycznego polski skrzydłowy wróci do gry dopiero w grudniu. Warto wspomnieć, że Gaddefors grał już wcześniej na toruńskich parkietach, zostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie.

"- Na tym etapie nasze oczekiwania są takie same jak w poprzednich sezonach. Jedyne, czego wszyscy oczekujemy od naszego zespołu, to walki w każdym spotkaniu, krok po kroku, mecz po meczu. Naszym głównym celem jest jak najszybsze zapewnienie sobie bezpiecznego miejsca w tabeli, a oczywiście później możemy mierzyć jeszcze wyżej. Na razie skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu, patrzymy krótkoterminowo i zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść - przedstawił przedsezonowe cele zespołu trener Subotić."

Jakie wyniki odniosły Twarde Pierniki Toruń?

Podczas okresu przygotowawczego przed nadchodzącymi rozgrywkami drużyna rozegrała szereg spotkań kontrolnych. Toruńscy zawodnicy odnieśli zwycięstwa nad Treflem Sopot z wynikiem 100:86 oraz nad Czarnymi Słupsk stosunkiem 108:97. Ekipa zanotowała jednak również porażki w starciach z Norrkoping Dolphins 73:89, ponownie z Czarnymi 76:97, a także z Anwilem Włocławek 85:91 i Enea Łaciate Astorią Bydgoszcz 84:87. Ostatnim akcentem przygotowań był remis z AMW Arką Gdynia, który zakończył się wynikiem 100:100. Wyniki te pokazują zróżnicowaną formę na etapie budowania zgrania przed inauguracją ekstraklasy.

Pierwsze oficjalne wyzwanie w nowym sezonie czeka zespół już na początku października. Koszykarze z Torunia zainaugurują rozgrywki w najbliższą sobotę, podejmując na własnym parkiecie Kinga Szczecin o godzinie 15.00. Będzie to idealna okazja do weryfikacji formy zespołu w meczu o stawkę. Kadra zaprezentowana na rozgrywki 2026/2027 daje trenerowi Suboticiowi szerokie pole manewru na niemal każdej pozycji. Fani w Toruniu liczą na skuteczną grę i spokojne zrealizowanie pierwszego, podstawowego celu na nową kampanię ligową.