Jim Carrey potajemnie wziął ślub. Jego trzecia żona jest młodsza o ponad 30 lat

Jim Carrey ukrywał związek z Min Ah. Ceremonia ślubna w Los Angeles

Jim Carrey to jedno z najsłynniejszych nazwisk światowego kina. Odtwórca głównych ról w takich hitach jak „Maska”, „Ace Ventura” czy „Głupi i głupszy” od pewnego czasu stara się unikać rozgłosu i chronić swoją prywatność. Wieść o tym, że komik stanął na ślubnym kobiercu, wywołała więc spore zdziwienie.

Jak przekazał rzecznik prasowy gwiazdora, ślub Jima Carreya i Min Ah odbył się 30 września na terenie Los Angeles. Wydarzenie było zamknięte dla mediów, a sami zainteresowani skutecznie ukrywali swoje zamiary przed opinią publiczną. Wcześniej przez długi czas relacja ta również rozwijała się z dala od obiektywów aparatów.

Zobacz też: Jim Carrey zaskoczył wyglądem na rozdaniu Cezarów. Internauci mają szaloną teorię

Aktor pokazał się z ukochaną w Paryżu. Pierwszy ślub od 28 lat

Pierwsze doniesienia o tym, że Carrey spotyka się z Min Ah, pojawiły się już w 2022 roku. Wtedy jednak żadne z nich nie odnosiło się do plotek na temat charakteru ich znajomości. Zakochanym przez kolejne miesiące udawało się unikać nadmiernego zainteresowania prasy.

Przełom w podejściu do prywatności nastąpił w lutym 2026 roku. To właśnie wtedy Jim Carrey i jego wybranka pojawili się ramię w ramię na gali César Awards we francuskiej stolicy. Był to ich debiut na czerwonym dywanie w roli pary. Gwiazdor odbierał tego wieczoru wyjątkowe wyróżnienie – honorowego Césara za dorobek artystyczny.

Stojąc na scenie, aktor nawiązał do obecności swojej partnerki, nazywając ją „wspaniałą towarzyszką” i publicznie wyznając jej uczucie. Na paryskiej ceremonii nie zabrakło również najbliższej rodziny komika. Wraz z parą pozowała do zdjęć córka gwiazdora, Jane, oraz jej syn, a zarazem wnuk Carreya.

Zobacz też: Jim Carrey chciałby zamieszkać w Polsce! "Kocham was całkowicie"

Kilka miesięcy po publicznym debiucie związek Carreya i Min Ah został sformalizowany. Para konsekwentnie zachowała w tej sprawie dyskrecję. Dla 64-latka jest to już trzecie małżeństwo. Swoją pierwszą żonę, Melissę Womer (matkę Jane), poślubił w 1987 roku. Po ośmiu latach doszło do rozwodu.

Niedługo później, w 1996 roku, Carrey zdecydował się na ślub z Lauren Holly, z którą spotkał się na planie komedii „Głupi i głupszy”. Relacja ta nie przetrwała jednak długo, a małżonkowie rozstali się już w 1997 roku.

Przez następne dekady nazwisko Carreya łączono z wieloma znanymi kobietami, w tym z Jenny McCarthy oraz Renée Zellweger. Żadna z tych relacji nie zakończyła się jednak zalegalizowaniem związku. Dopiero po niemal 30 latach od ostatniego rozwodu gwiazdor Hollywood ponownie odnalazł szczęście na ślubnym kobiercu.

Sonda Oglądasz „Ślub od pierwszego wejrzenia”? tak, uważnie śledzę losy bohaterów tak, ale tylko tylko ten sezon nie, ale oglądałam poprzednie sezony nie, ale chętnie obejrzę nie, to nie dla mnie