Jim Carrey potajemnie wziął ślub. Jego trzecia żona jest młodsza o ponad 30 lat

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Jim Carrey ukrywał związek z Min Ah. Ceremonia ślubna w Los Angeles
Jim Carrey to jedno z najsłynniejszych nazwisk światowego kina. Odtwórca głównych ról w takich hitach jak „Maska”, „Ace Ventura” czy „Głupi i głupszy” od pewnego czasu stara się unikać rozgłosu i chronić swoją prywatność. Wieść o tym, że komik stanął na ślubnym kobiercu, wywołała więc spore zdziwienie.
Jak przekazał rzecznik prasowy gwiazdora, ślub Jima Carreya i Min Ah odbył się 30 września na terenie Los Angeles. Wydarzenie było zamknięte dla mediów, a sami zainteresowani skutecznie ukrywali swoje zamiary przed opinią publiczną. Wcześniej przez długi czas relacja ta również rozwijała się z dala od obiektywów aparatów.
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Aktor pokazał się z ukochaną w Paryżu. Pierwszy ślub od 28 lat
Pierwsze doniesienia o tym, że Carrey spotyka się z Min Ah, pojawiły się już w 2022 roku. Wtedy jednak żadne z nich nie odnosiło się do plotek na temat charakteru ich znajomości. Zakochanym przez kolejne miesiące udawało się unikać nadmiernego zainteresowania prasy.
Przełom w podejściu do prywatności nastąpił w lutym 2026 roku. To właśnie wtedy Jim Carrey i jego wybranka pojawili się ramię w ramię na gali César Awards we francuskiej stolicy. Był to ich debiut na czerwonym dywanie w roli pary. Gwiazdor odbierał tego wieczoru wyjątkowe wyróżnienie – honorowego Césara za dorobek artystyczny.
Stojąc na scenie, aktor nawiązał do obecności swojej partnerki, nazywając ją „wspaniałą towarzyszką” i publicznie wyznając jej uczucie. Na paryskiej ceremonii nie zabrakło również najbliższej rodziny komika. Wraz z parą pozowała do zdjęć córka gwiazdora, Jane, oraz jej syn, a zarazem wnuk Carreya.
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Kilka miesięcy po publicznym debiucie związek Carreya i Min Ah został sformalizowany. Para konsekwentnie zachowała w tej sprawie dyskrecję. Dla 64-latka jest to już trzecie małżeństwo. Swoją pierwszą żonę, Melissę Womer (matkę Jane), poślubił w 1987 roku. Po ośmiu latach doszło do rozwodu.
Niedługo później, w 1996 roku, Carrey zdecydował się na ślub z Lauren Holly, z którą spotkał się na planie komedii „Głupi i głupszy”. Relacja ta nie przetrwała jednak długo, a małżonkowie rozstali się już w 1997 roku.
Przez następne dekady nazwisko Carreya łączono z wieloma znanymi kobietami, w tym z Jenny McCarthy oraz Renée Zellweger. Żadna z tych relacji nie zakończyła się jednak zalegalizowaniem związku. Dopiero po niemal 30 latach od ostatniego rozwodu gwiazdor Hollywood ponownie odnalazł szczęście na ślubnym kobiercu.