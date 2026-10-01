MKS Dąbrowa Górnicza celuje w play off. Zaskakujący plan trenera Gronka

Szybki start przygotowań

Szkoleniowiec drużyny, Artur Gronek, podkreślił, że skład zespołu został skompletowany już do połowy sierpnia. Dzięki temu koszykarze mogli bez zakłóceń przejść przez okres przygotowawczy i wykonać pracę na satysfakcjonującym poziomie. Prawdziwy obraz zespołu, zdaniem trenera, wyłoni się za około dwa miesiące, kiedy pojawią się pierwsze trudności i rutyna.

Gronek zaznaczył również, że nie chce, by młodzi zawodnicy wchodzili na parkiet jedynie w końcówkach rozstrzygniętych spotkań. Zależy mu na tym, by dostawali realne szanse na grę, a to, czy z nich skorzystają, zależy wyłącznie od ich zaangażowania i umiejętności.

"Staramy się grać twardo, szybko, z dyscypliną i zaangażowaniem. Pod nasz styl jest potrzebna odpowiednia fizyczność, mobilność. Najważniejsze było dla mnie, aby ci przychodzący do nas ludzie mieli odpowiedni charakter, żebyśmy się ze sobą nie męczyli" - stwierdził trener Artur Gronek.

Budżet i wzmocnienia MKS Dąbrowa Górnicza

Włodarze klubu z Dąbrowy Górniczej dysponują budżetem na poziomie około 5,5 miliona złotych netto, co stanowi kwotę zbliżoną do tej z poprzednich rozgrywek. Prezes Łukasz Żak zaznaczył, że trwają rozmowy z potencjalnym sponsorem tytularnym, którego pozyskanie mogłoby znacząco zwiększyć możliwości finansowe MKS-u.

Jednym z najciekawszych wzmocnień jest 24-letni Amerykanin, Jordan Hall. Ten wszechstronny koszykarz, mogący grać na trzech pozycjach, ma za sobą dziewięć występów w lidze NBA, gdzie reprezentował barwy San Antonio Spurs. Jego obecność ma pomóc w realizacji ambitnych planów, w tym kwalifikacji do turnieju o Puchar Polski.